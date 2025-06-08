Коливання температури та грози: прогноз погоди в Україні на тиждень

В Україні очікуються грозові дощі / © Unsplash

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Новий робочий тиждень розпочнеться з аномально спекотної погоди (особливо в південно-східній частині), однак вже до середи в більшості регіонів країни температура суттєво знизиться та буде коливатися в межах кліматичної норми.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, який оприлюднив свій прогноз на сайті Meteoprog.com.

На тлі зміни температури, повітряна маса виявиться в низці областей нестійкою, що призведе до випадіння грозових дощів, які місцями можуть бути сильними, а також супроводжуватися градом і шквалистим посиленням вітру. Крім того, внаслідок спеки у лісових і степових екосистемах значно зросте рівень пожежної небезпеки.

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У понеділок, 9 червня, вночі у центральних, північних та південно-західних областях, вдень також на півдні, сході та північному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в межах +13…+20 °C, вдень +18…+28 °C; у центральних, південних та східних регіонах вночі +16…+22 °C, вдень +32…+37 °C.

У вівторок, 10 червня, вночі у східних та південних областях, вдень місцями у Приазов’ї та на Донбасі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України — без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7 — 12 м/с, у південній частині місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря у північних та західних регіонах вночі знизиться до +7…+14 °C, вдень очікується в межах +19…+25 °C. В інших областях України вночі +15…+22 °C, вдень +24…+29 °C, на Донбасі та у Криму +28…+33 °C.

У середу, 11 червня, вночі по всій території України істотних опадів не передбачається. В денні години у західній частині, ввечері також місцями в центральних регіонах та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі, місцями грози, можливий град. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, у північних областях та Карпатах +7…+10 °C; вдень +20…+29 °C, у районі Полісся +16…+21 °C.

У четвер, 12 червня, в більшості областей України під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливі град та шквали 15 — 20 м/с. Без істотних опадів буде лише в західних регіонах. Вітер на Лівобережжі очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, на крайньому заході +7…+10 °C; вдень +18…+24 °C, на крайньому півдні та у Приазов’ї +25…+30 °C.

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У п’ятницю, 13 червня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди значні. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважатиме північний, північно-західний, 7 — 12 м/с, у східній частині місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °C, вдень +18…+24 °C.

У суботу, 14 червня, під впливом молодого антициклону по всій території України опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с, на південному сході та у Криму місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+16 °C, вдень +22…+27 °C.

У неділю, 15 червня, по всій Україні прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +9…+16 °C, вдень повітря прогріється до +23…+28 °C.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на літо 2025 року. Вони попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів.

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