Чи справді Росія вийшла до Дніпропетровщини: Генштаб відповів

ЗСУ. / © скриншот з відео

Реклама

Росія поширила фейк про просування своїх військ до адміністративного кордону Донецької області та нібито наступ на територію Дніпропетровщини. У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.

Про це повідомили Сили оборони півдня України та речник Генерального штабу Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.

У зведенні Міноборони РФ 7 червня з’явилась заява про те, що “підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання “Центр” вийшли на західний кордон так званої “ДНР” і нібито продовжують наступ на Дніпропетровську область”.

Реклама

Майор Андрій Ковальов прямо заявив, що повідомлення з боку РФ не відповідає дійсності:

“Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст — російська дезінформація”, — наголосив речник Генштабу.

У Силах оборони півдня також підтвердили, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися, зокрема у напрямку Дніпропетровської області, проте ЗСУ тримають оборону.

“Наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить”, — зазначили у відомстві.

Реклама

Нагадаємо, росіяни просунулися до кордонів Дніпропетровщини. Ворогові залишається близько 2 кілометрів до регіону, а тиск у напрямку Новопавлівки триває щодня.