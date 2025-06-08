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- Війна
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Чи справді Росія вийшла до Дніпропетровщини: Генштаб відповів
Міноборони РФ заявило про нібито прорив до Дніпропетровської області. Генштаб України назвав ці заяви дезінформацією.
Росія поширила фейк про просування своїх військ до адміністративного кордону Донецької області та нібито наступ на територію Дніпропетровщини. У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.
Про це повідомили Сили оборони півдня України та речник Генерального штабу Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.
У зведенні Міноборони РФ 7 червня з’явилась заява про те, що “підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання “Центр” вийшли на західний кордон так званої “ДНР” і нібито продовжують наступ на Дніпропетровську область”.
Майор Андрій Ковальов прямо заявив, що повідомлення з боку РФ не відповідає дійсності:
“Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст — російська дезінформація”, — наголосив речник Генштабу.
У Силах оборони півдня також підтвердили, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися, зокрема у напрямку Дніпропетровської області, проте ЗСУ тримають оборону.
“Наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, росіяни просунулися до кордонів Дніпропетровщини. Ворогові залишається близько 2 кілометрів до регіону, а тиск у напрямку Новопавлівки триває щодня.