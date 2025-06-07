Путін поставив усе на літній наступ - чи досягне диктатор своєї мети

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Getty Images

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Літній наступ російських окупантів уже розпочався і військові командири Росії сподіваються на прорив на полі бою, особливо на Донбасі.

Про це пише видання Independent.

Час наступу обрано не випадково, оскільки літнє листя забезпечує краще укриття. Крім того, РФ протягом зими зміцнювала особовий склад, усувала технічні недоліки, удосконалювала тактику і підвищувала ефективність своїх безпілотників.

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«Росія явно переорієнтувала свої основні зусилля на постійну дестабілізацію України. Окупанти відновили свої атаки навколо Покровська та Костянтинівки на східному фронті. Мета — спробувати оточити українські війська та перерізати шляхи постачання до Краматорська, адміністративного центру Донецької області, що перебуває під контролем України», — зазначають журналісти.

Медіа вважає, що Україна не має можливості витіснити Росію зі своїх земель цього року.

«Дональд Трамп цього року не надав жодної нової військової підтримки. Близько 3,85 мільярда доларів залишаються невитраченими з попередніх асигнувань», — нагадує видання.

Україна неодноразово пропонувала безумовне 30-денне припинення вогню та особисті зустрічі між Володимиром Зеленським та Путіним. Зусилля США щодо посередництва у перемир’ї ні до чого не призвели, поки Росія намагається захопити більше України.

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«Путін, можливо, й відмовився від зміни режиму, але він хоче захопити всі території, незаконно анексовані Росією — Запоріжжя, Херсон, Луганськ та Донецьк, а також зберегти Крим. Якщо йому це вдасться, він може переконати європейських лідерів, що мир за лініями, визначеними Кремлем, є найменш поганим результатом», — продовжили журналісти.

Цього літа головними цілями диктатора залишаються центральна ділянка східного фронту, але він також наполегливо просувається на північному кордоні України, здійснюючи вторгнення та захоплення невеликих прикордонних сіл.

Нагадаємо, війська Росії від травня намагалися одночасно просуватися на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також у прикордонних районах Сумської області. За останній тиждень травня окупанти захопили 18 населених пунктів у трьох областях України, підрахував Bild.

Головком Олександр Сирський заявив, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, де здійснює активні наступальні дії.

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