Ексспівробітник СБУ розповів, як українські ракети можуть зірвати літній наступ РФ

Українські ракети можуть зірвати літній наступ РФ. / © скриншот з відео

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Українська ракетна програма здатна стати вирішальним фактором у зриві потенційного літнього наступу Росії.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

“Я розраховую на це. Особисто я вірю в українську ракетну програму. Вона повинна зупинити наступ. У нас не стане більше людей, але на ракети я дійсно покладаю велику надію”, — зазначив експерт.

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За словами Ступака, стратегічною може стати співпраця з Німеччиною, і мова не лише про ракети Taurus. Він наголосив, що Україні потрібні не лише готові зразки озброєння, а й технології, навіть застарілі — від верстатів до креслень, які дозволили б розгорнути локальне виробництво і прискорити темпи виготовлення ракет на 20–30%.

“Я особисто очікую, що у липні-серпні ми побачимо пуски українських ракет по РФ. Бо в листопаді 2024-го наші посадовці вже відкрито говорили про те, що перші випробування відбулися. Зазвичай після таких повідомлень проходить 6–12 місяців”, — пояснив він.

Водночас Ступак визнає, що російські удари по підприємствах можуть ускладнити реалізацію ракетної програми. Однак, за його словами, сподівання на успішне завершення цього процесу — виправдані.

“Нам потрібна не риба, а вудка. І якщо нам дадуть хоч частину технологій — це вже серйозний прорив”, — підсумував ексспівробітник СБУ.

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Раніше ми писали, що росіяни покладають чималі надії на літо з кількох причин. У них досі чимало людського ресурсу: від початку 2025 року щомісячний показник новоприбулих до армії перевищує очікування влади.