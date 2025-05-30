Безпілотник / © Getty Images

Реклама

Росіяни покладають чималі надії на літо з кількох причин. У них досі чимало людського ресурсу: від початку 2025 року щомісячний показник новоприбулих до армії перевищує очікування влади.

Про літній наступ окупантів пише видання CNN.

Оскільки літо ― це зазвичай найкращі погодні умови для активних боїв, росіяни їх фактично вже почали. Видання згадує про накопичення живої сили біля Сумщини й активізацію операцій на Покровському напрямку. У травні вони наступали активніше, ніж у квітні, і захоплювали приблизно по 14 квадратних кілометрів на добу. За таких темпів на повну окупацію чотирьох українських областей, які Росія вважає своїми й де тривають бойові дії, окупантам знадобиться щонайменше чотири роки, вважають журналісти.

Реклама

Українці готуються відбивати російські атаки, покладаючись передусім на дрони. Там, де підрозділи безпілотних систем налагодили співпрацю з іншими, зокрема з артилерією, вони завдають ворогу великих втрат за неспівмірно менших втрат з боку Сил оборони.

Також видання пише про так звану стіну дронів, що в Україні відома як «Лінія дронів», ― ідею облаштувати багаторівневе патрулювання безпілотниками ділянки завширшки в 10―15 кілометрів. Сегменти цієї стіни вже існують ― і цей підхід виявився ефективним.

Однак росіяни змогли наростити виробництво та частково вдосконалити двигуни «Шахедів», завдяки яким дрони-камікадзе тепер можуть нести більше вибухівки та літати вище.

Джек Вотлінг з Королівського об’єднаного інституту військ (RUSI) у Лондоні передбачає складні кілька місяців для України, які «зроблять ставку на ефективність операцій українських безпілотників та артилерії, здатність українських командирів зберігати свої війська та безперервність постачань від міжнародних партнерів України».

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Москва планує виробляти достатньо дронів, щоб запускати по Україні по 300―350 безпілотників щоночі. Утім, українські виробники далекобійних дронів теж нарощують темпи й уже майже досягли таких самих показників. Головні обмеження тут не виробничі, а фінансові.

Крім того, Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Mavic Україні та іншим європейським країнам, водночас продовжуючи постачання безпілотників до Росії.