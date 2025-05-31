РФ прагнуть перерізати трасу Суми - Суджа: експерт повідомив про загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

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Армія агресорки Росії активізувалася на Сумському напрямку. Загарбники намагаються фланговими ударами оточити українські Сили оборони і перекрити трасу Суми - Суджа.

Про це заявив військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі FREEДОМ.

“Поки що вся увага зараз зосереджена на Сумщині. Західні ЗМІ пишуть про накопичення російських сил. Але насправді це не накопичення, це ті самі сили, які намагаються ліквідувати так звані курські виступи українських сил”, - пояснив експерт.

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З його слів, це ті російські морські піхотинці, десантники, що ведуть бої на Суджанському напрямку, на ділянці фронту в районі Тьоткіно.

“Вони намагаються купірувати вклинювання українських Збройних сил на їхню територію. Спроба здійснюється фланговими ударами обійти наші сили на Курщині. Таким чином перемістившись безпосередньо до державного кордону, вони заходять з півдня і півночі, намагаючись перерізати трасу Суми - Суджа”, - наголошує Лакійчук.

На півдні росіянам вдалося досягти деяких успіхів. Зокрема, окупанти закріпилися у деяких населених пунктах.

“Вони намагатимуться продовжувати наступ на південь Сумської області з метою перерізати українську логістику. Таким чином поставивши наше угруповання перед вибором — або відступати, або опинитися під загрозою оточення”, - каже експерт.

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Лакійчук констатує: чим ближче війська РФ просуваються, то більше в них шансів і можливостей завдавати вогневого ураження вглиб української території не тільки дронами, а й артилерією, авіаційними засобами ураження.

Нагадаємо, мапи DeepState свідчать про те, що росіяни впритул підійшли до Юнаківки на Сумщині. Наразі у "сірій зоні" перебувають Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.

Якщо ворогу вдасться зайняти це село Юнаківка, а також навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах.

Через бойові дії у Сумській області оголошена обов’язкова евакуація. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.

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Дата публікації 11:12, 28.05.25 Кількість переглядів 338 Зараз! Ворог суне одразу на кількох напрямках! Нові захоплення територій! Ексклюзив з передової