РФ стремятся перерезать трассу Сумы – Суджа: эксперт сообщил об угрозе

Армия РФ. / © Associated Press

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Армия агрессорки России активизировалась на Сумском направлении. Захватчики пытаются фланговыми ударами оцепить украинские Силы обороны и перекрыть трассу Сумы - Суджа.

Об этом заявил военный эксперт Павел Лакийчук в эфире FREEДОМ.

"Пока все внимание сейчас сосредоточено на Сумщине. Западные СМИ пишут о накоплении российских сил. Но на самом деле это не накопление, это те же силы, которые пытаются ликвидировать так называемые курские выступления украинских сил", - пояснил эксперт.

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По его словам, это российские морские пехотинцы, десантники, которые ведут бои на Суджанском направлении, на участке фронта в районе Теткино.

"Они пытаются купировать вклинивание украинских Вооруженных сил на их территорию. Попытка осуществляется фланговыми ударами обойти наши силы на Курщине. Таким образом, переместившись непосредственно к государственной границе, они заходят с юга и севера, пытаясь перерезать трассу Сумы - Суджа", - отмечает Лакийчук.

На юге россиянам удалось добиться некоторых успехов. В частности, оккупанты закрепились в некоторых населенных пунктах.

"Они будут пытаться продолжать наступление на юг Сумской области с целью перерезать украинскую логистику. Таким образом, поставив нашу группировку перед выбором - либо отступать, либо оказаться под угрозой окружения", - говорит эксперт.

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Лакийчук констатирует: чем ближе войска РФ продвигаются, тем больше у них шансов и возможностей наносить огневое поражение вглубь украинской территории не только дронами, но и артиллерией, авиационными средствами поражения.

Напомним, карты DeepState свидетельствуют о том, что россияне вплотную подошли к Юнаковке в Сумской области.

Если врагу удастся занять это село Юнаковка, а также окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам.

Из-за боевых действий в Сумской области объявлена обязательная эвакуация . На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

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Дата публикации 11:12, 28.05.25 Количество просмотров 336 Сейчас! Враг сунет сразу на нескольких направлениях! Новые захваты территорий! Эксклюзив из передовой