Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, возглавивший правительство в мае этого года, пообещал сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе и объявил об отмене ограничений на дальность оружия для Украины. Однако реальность его обещаний вызывает сомнения.

Об этом пишет издание The Guardian

С момента вступления в должность Мерц сделал ряд громких шагов: он принял президента Украины Владимира Зеленского в Берлине, посетил Киев, участвовал в размещении немецких войск в Литве, что стало первым постоянным размещением немецких войск на чужой территории со времен Второй мировой войны. Самое важное то, что он отпустил долговой тормоз, тем самым развязав крайне необходимые расходы на Бундесвер, немецкие вооруженные силы.

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Однако амбициозные планы Мерца столкнулись с трудностями.

Получит ли Украина обещанные Taurus

27 мая он объявил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине, намекая на возможную передачу ракет Taurus с дальностью 500 км, что собственно и обещал Мерц, находясь в оппозиции. Это означало, что Москва была уязвима к этим бомбам, уничтожающим бункеры, как и стратегические мосты Крыма.

Россия отреагировала на заявления немецкого канцлера мгновенно: министр иностранных дел Сергей Лавров назвал о военном лидерстве Германии «симптоматичными» после 80-й годовщины поражения Гитлера, а экс-президент Дмитрий Медведев вспомнил нацистское прошлое отца Мерца и предупредил о риске Третьей мировой войны.

На следующий день немецкий канцлер был вынужден уточнить, что решение о снятии ограничений на дальнобойность действовало уже давно, и ушел от прямого ответа относительно Taurus. Аналитики предполагают, что одной из причин изменения риторики стало блокирование со стороны министра финансов Ларса Клингбайля из Социал-демократической партии, партнера по коалиции.

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Союзники Мерца заявили, что этот эпизод не был совсем бесполезным. Томас Ровекамп из Христианско-демократического союза, который является председателем комитета Бундестага по вопросам обороны, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что, отклонив ограничение дальности, Мерц «устранил один аргумент, который препятствовал поставке Taurus». Это еще не является «обязательством» по поставке Taurus, но причина предыдущего отказа была «устранена».

Но ситуацию осложняют также практические аспекты, в частности потребность в шестимесячном обучении украинцев для использования Taurus и вопрос размещения немецких инструкторов в Украине. Это заставило правительство Мерца перейти к политике «стратегической неоднозначности», сосредоточившись на партнерстве с Украиной в совместном производстве ракет.

Восстановление немецкой армии требует времени

«Реальность того, что Мерц предлагает Украине, несколько сложнее, как и то, что он может сделать для удовлетворения более широких требований НАТО по расширению немецкой армии», — пишет The Guardian.

Эксперты указывают на более широкие вызовы: восстановление немецкой армии после десятилетий упадка требует лет — сейчас Бундесвер имеет 182 000 солдат и 60 000 резервистов, по сравнению с 500 000 солдат и 800 000 резервистов во времена Холодной войны, а к 2031 году планируется увеличить численность только до 203 000.

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Несмотря на это, союзники Германии уже воспринимают ее как будущую ведущую военную силу Европы, хотя, как отмечает The Guardian, риск расхождения между риторикой Мерца и реальными возможностями остается значительным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине