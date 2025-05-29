Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине: что говорит Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставки крылатых ракет Taurus Украине вполне возможны, однако для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских военных.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

«Конечно, это в пределах возможного», — отметил Мерц, отвечая на вопросы ведущего о перспективах передачи системы. В то же время, он подчеркнул, что ракеты не смогут быть эффективно использованы сразу, ведь нужно время для подготовки.

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Канцлер подчеркнул, что сейчас военная поддержка Украины продолжает совершенствоваться, чтобы оказать стране помощь уже сегодня.

Что касается новых санкций против России, Мерц отметил: «Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, мыслимо и возможно».

Напомним, недавно Мерц заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине.

«Наши министерства обороны подпишут меморандум по ракетам дальнего радиуса действия. И не будет никаких ограничений по дальности, чтобы Украина могла защищаться за пределами своих границ», — подчеркнул Мерц.

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Немецкий канцлер назвал это началом «новой формы военно-промышленного сотрудничества» между Украиной и Германией, имеющей очень большой потенциал.