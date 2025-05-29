Орбан начал кампанию против Украины: аналитики объяснили почему

Виктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Идея внешнего врага всегда была частью проекта премьера Венгрии Виктора Орбана. Она достигла кульминации в демонизации Украины.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Идея внешнего врага, от которого нужно защищать Венгрию, задача, которую способен выполнить только Виктор Орбан, уже несколько лет является центром политических коммуникаций Fidesz-KDNP (политического блока Орбана — Ред.)», — отмечает Золтан Раншбург, старший аналитик Института «Republikon» в Будапеште.

Реклама

Логика поиска врага всегда являлась частью проекта венгерского премьера, добавляет директор Центра исследований цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда Тибора Дессефи. По его словам, политическая риторика Орбана постоянно направлена на поляризацию. Воинственные призывы преследуют цель разделить общество и электорат таким образом, чтобы поставить самого в более выгодное политическое положение.

Золтан Раншбург выделяет еще два фактора, влияющих на действия Орбана. Во-первых, антиукраинская риторика вписывается в схему давнего конфликта Орбана с ЕС. В этой логике Украина и Евросоюз оказываются «на одной стороне баррикады» против Венгрии. Во-вторых, премьер Венгрии плохо реагирует на замечания и использует свою пропагандистскую машину, чтобы взорвать доверие к критике правительства.

Напомним, на днях Орбан обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и даже в сотрудничестве с оппозиционной партией Тиса. По его мнению, Киев инициировал скоординированную кампанию по очернению Венгрии.

Орбан дерзко заявил, что «Киев зашел слишком далеко». Он отмечает, что якобы Украина проводит финансированную и организованную кампанию клеветы против Венгрии.

Реклама

Дата публикации 22:52, 09.05.25 Количество просмотров 31 Шпионский скандал с Венгрией! Историческое решение министров из ЕС во Львове!