Орбан розпочав кампанію проти України: аналітики пояснили чому

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Ідея зовнішнього ворога завжди була частиною проєкту прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Наразі вона досягла кульмінації в демонізації України.

Про це йдеться у матеріалі “РБК-Україна”.

"Ідея зовнішнього ворога, від якого потрібно захищати Угорщину, завдання, яке здатний виконати лише Віктор Орбан, вже кілька років є центром політичних комунікацій Fidesz-KDNP (політичного блоку Орбана - Ред.)”, - наголошує Золтан Раншбург, старший аналітик Інституту "Republikon" в Будапешті.

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Логіка пошуку ворога завжди була частиною проєкту угорського прем’єра, додає директор Центру досліджень цифрової соціології Університету Етвеша Лоранда Тібора Дессефі. За його словами, політична риторика Орбана постійно спрямована на поляризацію. Войовничі заклики мають на меті розділити суспільство та електорат таким чином, щоб поставити самого у більш вигідне політичне становище.

Золтан Раншбург виділяє ще два чинники, які впливають на дії Орбана. По-перше, антиукраїнська риторика вписується у схему давнього конфлікту Орбана з ЄС. В цій логіці Україна та Євросоюз опиняються "на одному боці барикади" проти Угорщини. По-друге, прем’єр Угорщини погано реагує на зауваження і використовує свою пропагандистську машину, щоб підірвати довіру до критики уряду.

Нагадаємо, днями Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та навіть у співпраці з опозиційною партією “Тиса”. На його думку, Київ ініціював скоординовану кампанію з “очорнення” Угорщини.

Орбан зухвало заявив, що "Київ зайшов занадто далеко". Він наголошує на тому, що нібито Україна проводить фінансовану та організовану кампанію наклепу проти Угорщини.

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Дата публікації 22:52, 09.05.25 Кількість переглядів 31 Шпигунський скандал з Угорщиною! Історичне рішення міністрів з ЄС у Львові!