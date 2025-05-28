Зеленський спрогнозував дату завершення війни

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червені 2026-го “війни вже не буде”.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що Кремль надалі пране воювати. Втім, є аналіз багатьох розвідок, різних країн, аналітика, що аналізує, в якому стані може бути економіка РФ.

Реклама

“Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. Вважаємо, що саме від того моменту, десь від літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно”, - наголосив Зеленський.

З його слів, можливо, дефіцит бюджету не буде катастрофічний для економіки РФ. Адже вона у “більшості своїй тіньова, складно аналіз робити того, що в тіні”.

“Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде. Вважаємо, що найголовніший виклик – це зростальний ВПК. Ми бачимо, що він не зможе зростати наступного року. Він буде зменшуватись, буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну”, - додав президент.

Нагадаємо, під час розмови з журналістами Зеленський пояснив, чому миру досі немає. З його слів, Україна готова до переговорів, однак Росія наразі не демонструє бажання припинити війну. Глава держави наголосив, що першим кроком має бути припинення вогню, однак Росія цього не визнає.

Реклама

Натомість в Кремлі не перший день нахабно брешуть про готовність припинити вогонь і називають противників миру в Україні. У Москві заявляють, нібито поведінка країн Європи “не сприяє врегулюванню”.

Ба більше, в російському МЗС кажуть, мовляв, РФ готує меморандум щодо війни в Україні. З її слів, цей документ міститиме важливий термін - "власні “принципи врегулювання” конфлікту.

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 131 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!