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Зеленський спрогнозував дату завершення війни
Зеленський прогнозує, що західні санкції особливо вдарять по економіці РФ на початку літа 2026-го.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червені 2026-го “війни вже не буде”.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.
Він наголосив, що Кремль надалі пране воювати. Втім, є аналіз багатьох розвідок, різних країн, аналітика, що аналізує, в якому стані може бути економіка РФ.
“Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. Вважаємо, що саме від того моменту, десь від літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно”, - наголосив Зеленський.
З його слів, можливо, дефіцит бюджету не буде катастрофічний для економіки РФ. Адже вона у “більшості своїй тіньова, складно аналіз робити того, що в тіні”.
“Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде. Вважаємо, що найголовніший виклик – це зростальний ВПК. Ми бачимо, що він не зможе зростати наступного року. Він буде зменшуватись, буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну”, - додав президент.
Нагадаємо, під час розмови з журналістами Зеленський пояснив, чому миру досі немає. З його слів, Україна готова до переговорів, однак Росія наразі не демонструє бажання припинити війну. Глава держави наголосив, що першим кроком має бути припинення вогню, однак Росія цього не визнає.
Натомість в Кремлі не перший день нахабно брешуть про готовність припинити вогонь і називають противників миру в Україні. У Москві заявляють, нібито поведінка країн Європи “не сприяє врегулюванню”.
Ба більше, в російському МЗС кажуть, мовляв, РФ готує меморандум щодо війни в Україні. З її слів, цей документ міститиме важливий термін - "власні “принципи врегулювання” конфлікту.