В Кремлі назвали противників миру в Україні

Кремль. / © Associated Press

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В Кремлі забули про власні страшні удари по Україні і цинічно заявляють, мовляв, країни Європи проти миру. Нібито їхня поведінка “не сприяє врегулюванню”.

Про це нахабно заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Представник Кремля перерахував дії Європи, які, з його слів, не сприяють миру. Так, обурення Москви викликають дискусії щодо відправлення військових до України. Вкотре Пєсков згадав традиційний наратив про “можливість прямого залучення до конфлікту”.

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Заявив речник Путіна і нібито “опосередковану участь” Європи у війні. Причина цього, з його слів, постачання зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, на тлі жорстоких масованих ударів по Україні, яких РФ завдала протягом останніх днів, у Путіна заявляють про продовження переговорів з Києвом. Речник “фюрера” наголошу, мовляв, наразі нема розуміння щодо їхнього місця, але потрібно підготуватися до другого раунду.

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляє, мовляв, РФ готує меморандум щодо війни в Україні. З її слів, цей документ міститиме важливий термін - "власні “принципи врегулювання” конфлікту.

Дата публікації 14:41, 26.05.25 Кількість переглядів 22 “Путін збожеволів”! Трамп заговорив про обстріли ! Європа ж готова діяти