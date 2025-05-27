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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Кремлі назвали противників миру в Україні

Москві вкрай не подобаються заяви європейських лідерів про можливість відправлення військ до України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

В Кремлі забули про власні страшні удари по Україні і цинічно заявляють, мовляв, країни Європи проти миру. Нібито їхня поведінка “не сприяє врегулюванню”.

Про це нахабно заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Представник Кремля перерахував дії Європи, які, з його слів, не сприяють миру. Так, обурення Москви викликають дискусії щодо відправлення військових до України. Вкотре Пєсков згадав традиційний наратив про “можливість прямого залучення до конфлікту”.

Заявив речник Путіна і нібито “опосередковану участь” Європи у війні. Причина цього, з його слів, постачання зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, на тлі жорстоких масованих ударів по Україні, яких РФ завдала протягом останніх днів, у Путіна заявляють про продовження переговорів з Києвом. Речник “фюрера” наголошу, мовляв, наразі нема розуміння щодо їхнього місця, але потрібно підготуватися до другого раунду.

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляє, мовляв, РФ готує меморандум щодо війни в Україні. З її слів, цей документ міститиме важливий термін - "власні “принципи врегулювання” конфлікту.

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