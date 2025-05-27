"Путін вбиває невинних": сенатор США звернувся до Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повинен запровадити санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив сенатор-республіканець зі штату Айова Чак Грасслі в соцмережі X.

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вживіть заходів принаймні в рамках санкцій", - йдеться в дописі американського політика.

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Реакція США на масовані удар Росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що США готові “рішуче діяти”, якщо РФ продовжить війну. З його слів, наразі вже 82 сенатора підтримують “драконівські” санкції проти Москви.

Член Палати представників, республіканець Дон Бейкон також завив про “час для чесності”, озброєння України “до зубів” та максимальні санкції проти Росії, адже мирні переговори не мають жодного впливу на президента РФ Володимира Путіна.

Тим часом The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише про те, що сам Дональд Трамп таки розглядає нові санкції проти Росії через удари по Україні. За даними видання, запровадити обмеження можуть вже цього тижня.

Своєю чергою, The New York Times наголошує на тому, що президент США знову обурений діями Путіна. Він назвав його поведінку “скаженою” та написав у соцмережах: “З ним щось трапилось. Він абсолютно ЗБОЖЕВОЛІВ!”. Утім, досі Трамп не зробив жодного кроку до посилення санкцій чи надання нової військової допомоги Україні.

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Дата публікації 14:41, 26.05.25 Кількість переглядів 5 “Путін збожеволів”! Трамп заговорив про обстріли ! Європа ж готова діяти