У Росії зазіхнули на шість областей України: над якими регіонами нависла загроза

Кремль. / © Associated Press

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У Росії заявили про бажання створити буферну зону, яка охоплювала б прикордонні території України, включно з тими, що агресорка Росія вважає своїми. Загалом йдеться про шість областей.

Про це нахабно заявив депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв.

Російський політик цинічно назвав тимчасово окуповані Росією території "новими" російськими.

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"Це частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей", — сказав член російської Держдуми.

З його слів, зона безпеки має бути такою, щоб удари HIMARS не могли досягти територій РФ.

Соболєв також припустив, що нібито створення буферної зони може вплинути на настрої місцевого населення. Політик крани-агресорки вважає, мовляв, люди можуть потенційно обрати "приєднання до Росії" замість життя під "тиранією" — владою української держави.

Територіальні зазіхання РФ: останні заяви

Диктатор Володимир Путін 20 травня провів зустріч з чиновниками Курської області. Тоді під час наради пролунали пропозиції щодо захоплення українського міста Суми та створення "буферної зони" на території Сумської області. Зокрема, в.о. губернатора Олександр Хінштейн сказав, що його дід родом із Сумщини, тож ця земля "не є чужою" для нього.

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Ідея захопити "як мінімум Суми" пролунала від голови Глушківського району Павла Золотарьова. З його слів, мешканці його району не можуть "жити як на півострові". Диктатор РФ не заперечив.

Окрім того, представники делегації РФ під час переговорів в Стамбулі погрожували захопити Харківську та Сумську області. Репортер The Economist Олівер Керролл заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню — "тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює".