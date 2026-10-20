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Загрозливу ситуацію з корупційними ризиками стосовно Стинавського нафтового родовища, прокоментував політолог та військовослужбовець Віктор Таран «Мій товариш Борис Кушнірук звернув увагу на економічний сценарій навколо Стинавського родовища, який здатний суттєво змінити результат майбутніх торгів. Після анулювання дозволу попереднього надрокористувача державна «Укрнафта» запропонувала виставити родовище на відкритий аукціон у повних межах анульованого дозволу» — написав В.Таран.

«Держгеонадра двічі залишили її заявки без розгляду через накладання з дозволом „Парі Нафтогаз“, яку, за даними публікації, пов’язують з родиною Миколи Злочевського.

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Найважливіше в цій історії стосується меж майбутньої ділянки. За інформацією Кушнірука, інші заявники могли пропонувати виставити родовище в зменшених межах, тобто без площі, на яку поширюється дозвіл «Парі Нафтогаз». Паралельно з’явилася інформація про можливий перегляд запасів Семигинівського родовища, що може вплинути на параметри чинного дозволу приватної компанії. За оцінкою економіста, площа аукціону в такому разі може скоротитися більш ніж на 30%, а стартова ціна на 35–40%, і потенційні втрати бюджету він оцінює понад мільярд гривень.

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Тому до міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка є цілком конкретні запитання. Чи порівнював уряд економічні наслідки аукціону на всю ділянку і на її зменшену частину, і хто визначатиме остаточні межі та чим їх обґрунтують?» — задається питанням експерт.

«Якщо частина спірного ресурсу залишиться за чинним надрокористувачем, конкуренція на відкритих торгах стосуватиметься вже меншого активу. Саме тому суперечка про площу та глибину користування надрами може мати значно більші економічні наслідки, ніж здається на перший погляд.

Санкції мають захищати національну безпеку, але не менш важливо, як держава розпоряджається ресурсами, що вивільнилися після них. Історія Стинавського родовища вже показує, наскільки тісно пов’язані санкційна політика, регулювання надрокористування та економічні інтереси приватних компаній» — переконаний Віктор Таран.

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