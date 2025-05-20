Чим обернеться для України відмова від територій: в ISW зробити попередження

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська Федерація може висунути більш жорсткі територіальні вимоги до України. Свідчать про це погрози щодо захоплення інших територій, які зробила делегація країни-агресорки під час переговорів в Стамбулі 16 травня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважимо, що делегація РФ погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей. Американські аналітики вважають: ця тактика може свідчити про те, що Кремль висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги, якщо Київ погодиться на попередні умови Росії.

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РФ тривай час ігнорує заклики США, ЄС і Україна до припинення вогню, щоб розпочати переговори про. Ймовірно, Кремль розглядає можливість початку перемовин про припинення вогню як інструмент тиску для отримання додаткових поступок від України та Заходу.

"Росія повинна продемонструвати готовність до поступок у будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо з огляду на те, що Кремль, вочевидь, готується розширити список своїх вимог у межах мирного процесу, - наголошують в ISW.

Путінська делегація в Туреччині заявила, що Україна має передати під контроль Росії всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей ще до того, як Москва погодиться на припинення вогню.

Подібні територіальні вимоги зазвичай є предметом для перемовин про завершення війни, а не домовленостей про припинення вогню, вважають американські фахівці. Водночас РФ почала висувати додаткові вимоги та погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.

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Ця тактика свідчить, що під час переговорів щодо завершення війни російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля щодо припинення вогню, наголосили в Інституті.

“Однак у нинішніх умовах будь-які поступки з боку Києва, як показує досвід, лише підсилюють апетити Кремля, а не наближають до справедливого миру”, - підсумували в ISW.

Як повідомлялося, за інформацією репортера The Economist Олівера Керролла, у Стамбулі делегація РФ погрожувала захопити нові області України - Харківську та Сумську. Окрім того, очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив про те, що, мовляв, РФ готова воювати вічно.

Нагадаємо, 16 травня у Туреччині зустрілися представники України і Росії. Переговори між Росією та Україною — перші прямі переговори за три роки. Очолив українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров. Російську, як і 2022-го, радник “фюрера” Володимир Мединський.

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Зокрема, сторони обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна. Крім того, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що РФ вимагала "неприпустимі речі" в Стамбулі. Втім, про що йшлося, він не уточнив.

Дата публікації 23:45, 16.05.25 Кількість переглядів 482 Три ключові теми на перемовинах України та Росії! Про що домовились?