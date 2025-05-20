Трамп висловився про Зеленського і назвав його "сильним хлопцем"

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського “сильним хлопцем”, але з яким нелегко мати справу.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на брифінгу у Білому домі.

Журналіст запитав у президента США, чи робить Україна достатньо для досягнення припинення вогню. За словами Трамп, йому потрібен час, щоб зробити висновки. Втім, наголосив американський лідер, Київ готовий до припинення вогню та переговорів.

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"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. З ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається...", - висловився Трамп.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп спілкувався з Володимиром Зеленським. Зокрема, сторони говорили про те, які кроки потрібні, щоб закінчити війну. Розмова двох лідерів відбулася перез переговорами президента США з Володимиром Путіним.

Цього ж дня відбулася розмова між диктатором Путіним і президентом США. Вона тривала понад дві години. Очільник Кремля назвав розмову з Трампом “змістовною, відвертою і дуже корисною”.

Оцінюючи розмову Трампа з Путіним, Sky News писало про те, що Україна та союзники будуть розчаровані. Адже, судячи зі слів Путіна, жодної розмови про санкції не було, а Трамп навіть заявив, що Росія виступає за мирне врегулювання кризи.

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Дата публікації 18:05, 19.05.25 Кількість переглядів 80 Почалось! Трамп зідзвонився із Путіним! Деталі!