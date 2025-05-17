У Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

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Зустріч диктатора РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського можлива. Втім, традиційно у Кремлі наполягають на деяких умовах.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, зустріч Путіна та Зеленського можлива. Втім, “як результат роботи і після досягнення певних результатів - домовленостей двох сторін”.

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У Кремлі заявляють, що нібито Москва та Київ “домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню”.

Як повідомлялося, міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію в Стамбулі, заявив про підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зауважимо, керівник росіян Володимир Мединський повідомив про те, що Москва "взяла до уваги запит на зустріч між лідерами РФ та України".

Нагадаємо, 16 травня, у турецькому Стамбулі зустрілися представники України і Росії. Ці переговори — перші прямі переговори за три роки. Втім, під час зустрічі Москва висунула низку умов, які були неприйнятні не лише для України, а й для Європи та США.

Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 10 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!