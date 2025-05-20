Трамп высказался о Зеленском и назвал его "сильным парнем"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "сильным парнем", но с которым нелегко иметь дело.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на брифинге в Белом доме.

Журналист спросил президента США, делает ли Украина достаточно для достижения прекращения огня. По словам Трамп, ему нужно время, чтобы сделать выводы. Впрочем, подчеркнул американский лидер, Киев готов к прекращению огня и переговорам.

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"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. С ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит...", - высказался Трамп.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп общался с Владимиром Зеленским. В частности, стороны говорили о том, какие шаги нужны для завершения войны. Разговор двух лидеров состоялся с переговорами президента США с Владимиром Путиным.

В этот же день состоялся разговор между диктатором Путиным и президентом США. Она длилась более двух часов. Глава Кремля назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и очень полезным".

Оценивая разговор Трампа с Путиным, Sky News писало о том, что Украина и союзники будут разочарованы. Ведь, судя по словам Путина, никакого разговора о санкциях не было, а Трамп даже заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

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Дата публикации 18:05, 19.05.25 Количество просмотров 79 Началось! Трамп созвонился с Путиным! Детали!