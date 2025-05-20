Трамп после разговора с Путиным разочаровал Европу: в чем причина

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Призыв Дональда Трампа к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией в начале недели вызвал осторожный оптимизм в столицах Европы. Но уже через несколько дней эти надежды исчезли. Причиной стал двухчасовой разговор Трампа с Владимиром Путиным, после которого президент США сделал ряд противоречивых заявлений.

Об этом пишет Bloomberg.

В соцсетях Трамп сообщил, что Украина и Россия «немедленно начнут переговоры», однако США, по его словам, могут в них не участвовать. Несмотря на более жесткие действия, никакого графика мирных переговоров, дополнительных санкций или давления на Москву не прозвучало.

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Более того, как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, позиция Трампа вызвала разочарование среди союзников. Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил: «Лидеры опасаются, что Трамп фактически отказывается от дипломатических усилий».

Другой представитель добавил, что Трамп «отходит от собственного предложения по прекращению огня» и больше не говорит о санкционном давлении на Россию. По его словам, ни Киев, ни лидеры ЕС не поддерживают идею прямых переговоров с Россией в условиях, когда Кремль не демонстрирует никаких уступок.

Кристин Берзина, руководитель программы «Геостратегия Север» в Фонде Маршалла, отмечает: «Путин получил больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более далекими».

Несмотря на заявления Трампа, что США вроде бы не выходят из процесса, президент четко дал понять: он не спешит с санкциями и не исключает, что вообще отступит.

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«Я думаю, что что-то произойдет, а если нет, я просто отойду, и им придется продолжать», — сказал он.

Эксперты Bloomberg Economics считают, что подобная позиция США фактически дает России больше времени.

Аналитик Алекс Кокчаров отметил: «Остается непонятным, сигнализирует ли это о настоящем изменении позиции Кремля, или о продолжении усилий по задержке переговоров… первое менее вероятно, чем второе».

Что касается самого разговора с Путиным, Трамп назвал его «прекрасной». Но конкретики после звонка было немного. Россия со своей стороны заявила о работе над определенным «меморандумом о мирном урегулировании», но деталей не обнародовала. Владимир Путин, выступая в Сочи, сказал: «Главное для нас устранить коренные причины этого кризиса».

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Как подчеркивает аналитика Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова, в интерпретации Кремля это означает «ликвидацию украинской государственности в ее нынешнем виде».

В то же время президент Владимир Зеленский, ранее поддержавший идею прекращения огня, заявил во время разговоров с Трампом, что в случае отказа РФ прекратить огонь санкции должны быть усилены. Однако ответ Трампа был двузначным.

Он даже прокомментировал Зеленского словами: «Он не самый легкий человек в общении».

Еще одной неожиданностью стало заявление Трампа о возможности проведения мирных переговоров в Ватикане с участием новоизбранного Папы Льва XIV. Когда журналисты спросили, верит ли Трамп, что Путин хочет мира, он просто ответил: «Да».

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Несмотря на непоследовательность Белого дома, в США остаются рычаги влияния. Бывший посол в Киеве Джон Гербст отмечает, что США могут: «открыть трубопровод для крупных военных поставок Украине и ввести более жесткие санкции против Кремля».

В Конгрессе к этому, похоже, уже готовы. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к новым ограничениям против РФ, а лидер большинства Джон Тун подтвердил: «У Сената есть готовый законопроект о санкциях. Если Белый дом решит действовать более жестко, мы к этому готовы».

Напомним, после телефонного контакта с Путиным Трамп провел переговоры с рядом высокопоставленных чиновников — президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном и Александром Стуббом, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони и немецким канцлером. Урсула фон дер Ляен.