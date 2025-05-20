Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп удивил европейских союзников, поделившись подробностями телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, которые вызвали волнения среди западных лидеров.

Об этом говорится в статье Financial Times.

После телефонного контакта с Путиным Трамп провел переговоры с рядом высокопоставленных чиновников — президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном и Александром Стуббом, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Во время разговора 19 мая Трамп пересказал свой диалог с Путиным.

По словам Шольца, все участники переговоров «подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня».

Реакция Европы на заявления Трампа после разговора с Путиным

Впрочем, как отмечает FT, двое знакомых с содержанием обсуждения источников сообщили, что Трамп дал четкий сигнал — США могут выйти из активного участия в конфликте между Украиной и Россией, оставив европейским странам решение вопроса прекращения огня без американского вмешательства.

Кроме того, Трамп не заявил о намерениях вводить новые санкции против России в случае, если Путин не продемонстрирует стремление к миру.

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«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры были потрясены описанием президента США того, о чем было договорено. Они добавили, что было очевидно, что Трамп «не готов оказывать большее давление» на Путина, чтобы он серьезно сел за стол переговоров«, — говорится в статье.

В своей заметке после разговора с Путиным Трамп написал, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны».

В то же время он намекнул, что переговоры между Киевом и Москвой должны происходить без посредничества США.

Американские журналисты отметили: учитывая комментарии президента, Вашингтон, вероятно, отказывается от роли посредника в мирном процессе.

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Трамп подчеркнул, что «условия» возможной сделки могут согласовать только враждующие стороны, поскольку «они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать».

Президент США также отметил, что Ватикан будет «очень заинтересован» в процессе переговоров. Позже, во время общения с журналистами возле Белого дома, Трамп заявил, что, по его убеждению, Путин якобы стремится к миру.

Что сказал Путин после разговора с Трампом

В своем публичном заявлении Путин был значительно осторожнее. Он не озвучил никаких существенных изменений в политике Кремля относительно войны в Украине.

Диктатор сказал, что «готов работать» с Украиной над меморандумом для создания будущих переговоров, которые могут предусматривать возможное прекращение огня «в течение определенного времени».

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Кроме того, он охарактеризовал разговор с Трампом как «очень откровенный и поэтому очень полезный», однако не продемонстрировал никаких признаков пересмотра позиции России по войне.

Путин также повторил риторику о том, что РФ пытается «устранить первопричины этого кризиса», фактически подтвердив, что ключевые требования Москвы остаются неизменными.

Заявление Зеленского

В то же время Зеленский в обращении вечером 19 мая призвал американского коллегу «не дистанцироваться» от миротворческих усилий, подчеркнув, что «единственный, кто выиграет от этого, — Путин».

Зеленский также отметил необходимость «усиления санкций» против России со стороны западных партнеров.

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Президент Украины заверил, что Киев не нуждается в убеждениях в вопросе мира, ведь «наши представители готовы принимать реальные решения на переговорах… Нужна зеркальная готовность России участвовать в содержательных переговорах».

Напомним, сразу после разговора с Путиным Трамп написал в Сети, что Украина и Россия «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня.

В то же время о так называемом дедлайне прекращения огня в Украине президенты России и США не говорили, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Трамп также сказал, что не будет усиливать санкции против России, «потому что есть шанс» на прогресс.

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