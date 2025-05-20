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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп заявил, что Путин хочет мира - CNN

Трамп заявил, что верит в стремление России к миру с Украиной, а также анонсировал начало переговоров по прекращению войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

После двухчасового разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник президент Дональд Трамп заявил журналистам в Розовом саду, что верит, что российский лидер хочет мира с Украиной.

«Да», – сказал президент CNN, когда его спросили, считает ли он, что Путин хочет мира.

Президент повторил «Да», когда другой репортер спросил, доверяет ли он Путину.

А в своем выступлении из Розового сада Трамп сказал аудитории: «Я думаю, что после разговора достигнут определенный прогресс».

«Там ужасная ситуация еженедельно погибает 5000 молодых людей, поэтому, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также побеседовали с руководителями большинства европейских стран, и мы стараемся завершить все это дело. Как жаль, что она вообще началась», — добавил Трамп.

В сообщении на своей платформе Truth Social после звонка Трамп написал: «Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и, что еще важнее, ПРЕКРАЩЕНИЕ войны».

Напомним, что перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.

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