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Трамп заявил, что Путин хочет мира - CNN
Трамп заявил, что верит в стремление России к миру с Украиной, а также анонсировал начало переговоров по прекращению войны.
После двухчасового разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник президент Дональд Трамп заявил журналистам в Розовом саду, что верит, что российский лидер хочет мира с Украиной.
«Да», – сказал президент CNN, когда его спросили, считает ли он, что Путин хочет мира.
Президент повторил «Да», когда другой репортер спросил, доверяет ли он Путину.
А в своем выступлении из Розового сада Трамп сказал аудитории: «Я думаю, что после разговора достигнут определенный прогресс».
«Там ужасная ситуация еженедельно погибает 5000 молодых людей, поэтому, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также побеседовали с руководителями большинства европейских стран, и мы стараемся завершить все это дело. Как жаль, что она вообще началась», — добавил Трамп.
В сообщении на своей платформе Truth Social после звонка Трамп написал: «Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и, что еще важнее, ПРЕКРАЩЕНИЕ войны».
Напомним, что перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.