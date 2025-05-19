Переговоры с Путиным: Мерц рассказал, о чем договорился с Трампом

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Европа будет поддерживать Украину на пути к прекращению огня.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Европа и Америка очень едины в этом вопросе: мы будем тесно поддерживать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций», — говорит канцлер ФРГ.

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По словам Мерца, он договорился об этом с Трампом после его разговора с Путиным.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, которые длились более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.