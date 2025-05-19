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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Переговори з Путіним: Мерц розповів, про що домовився із Трампом

Мерц відповів, чи є незгода між ЄС і США у питанні санкцій проти РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Європа буде підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій», — каже канцлер ФРН.

За словами Мерца, він домовився про це з Трампом після його розмови з Путіним.

Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

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