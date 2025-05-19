- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1034
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори з Путіним: Мерц розповів, про що домовився із Трампом
Мерц відповів, чи є незгода між ЄС і США у питанні санкцій проти РФ.
Європа буде підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
«Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій», — каже канцлер ФРН.
За словами Мерца, він домовився про це з Трампом після його розмови з Путіним.
Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.
Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.