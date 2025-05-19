Які рослини передбачають погоду? / © Pexels

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Квіти-синоптики зустрічаються як у дикій природі, так і на нашому підвіконні. Якщо уважно спостерігати за їхньою поведінкою, можна спрогнозувати погоду, наче справжня метеорологічна станція.

Рослини, які передбачають погоду

Придивіться до яскравих провісників негоди, які ростуть у саду та в полі:

троянди, бузок, півонії, деякі види клематису — перед дощем у повітрі підвищується рівень вологи, що підсилює інтенсивність аромату цих квітів. Насичений густий запах з'являється приблизно за 2-8 годин до того, як на небі почнуть з'являтися грозові хмари;

крокуси та тюльпани — будь-які цибулинні з келихоподібним пуп'янком закривають свої квіти перед початком негоди. Так рослини захищають головки від можливого ушкодження через наповнення водою. Цікаво, що крокуси реагують не лише на дощ, але й на майбутнє похолодання: перед тим, як знизиться температура повітря, бутони одразу закриються або й зовсім не відкриються з настанням ранку;

акація — солодкуватий запах квітів, який значно посилюється перед дощем, приваблює велику кількість комах, джмелів і бджіл;

адоніс весняний — ця квітка здатна "відчути" дощ за кілька годин до негоди і одразу опускає вниз верхівки квітконосів. Піднімуться вони назад лише тоді, коли погода покращиться;

мальви, чорнобривці — перед наближенням дощу ці рослини закривають пуп'янки і суцвіття. Так вони захищаються від вимивання пилку водою;

кульбаба — коли стоїть сонячна та ясна погода, її суцвіття завжди широко розкриті, помітні з великої відстані. Якщо ж ви помітили, що вони почали закриватися раніше настання вечора, можна очікувати дощу. А ось відкриті суцвіття за похмурої погоди вказують на те, що дощу точно не буде. Зазвичай кульбаба реагує на зміну погоди за 8 годин;

біле латаття — якщо від самого ранку квіти водяної лілії з'явилися над водою і розкрилися, вдень буде сонячна погода. Але якщо пелюстки не розкриваються до 9-ї години ранку, після обіду точно розпочнуться опади. Коли латаття зовсім не показує бутони з води, варто чекати на похолодання;

календула — її яскраво-помаранчеві квіти завжди закриваються перед дощем;

реп'ях — рослина реагує на погіршення погоди, щільно притискаючи свої гострі колючки до суцвіття (природна колючість одразу втрачається);

хвойні рослини — певні хвойні рослини (ялівець або ялина) опускають гілки до землі, коли "відчувають" наближення негоди. Якщо ж очікується стійка ясна й сонячна погода, гілки одразу підіймаються догори. За шишками також можна передбачити наближення дощу. Напередодні опадів лусочки щільно закриваються.

Як кімнатні квіти передбачають погоду

Серед кімнатних рослин також є справжні синоптики. Тож варто уважніше придивитися до таких квітів:

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алоказія та монстера — ці тропічні рослини пророкують настання дощів тим, що скидають зайву вологу, щоб не відбулося загнивання коренів. Тому перед негодою на листі можна побачити прозорі крапельки води, навіть якщо погода все ще стоїть сонячна;

індійська канна — ще одна тропічна рослина, на листі якої з'являється волога перед дощем;

бальзамін — у цієї рослини все навпаки. Коли на її стеблах видно крапельки води, отже, день буде сонячним, сухим і теплим;

кипарисовик, кімнатні сорти троянд — значно посилюють аромат квітів перед тим, як має піти дощ.

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