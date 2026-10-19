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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Аномальне тепло накрило Україну: синоптик розповів, коли чекати на зміни

В Україні до кінця жовтня очікується тепла й сонячна погоду без істотних опадів.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні / © ТСН

В Україні ще кілька днів утримається не за сезоном тепла погода. Після надходження теплого повітря з Прикаспійської низовини синоптичну ситуацію визначатиме антициклон Gerhard, який принесе більше сонця та комфортні осінні температури.

Про це повідомив начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Прогноз погоди: чому в Україні аномальне тепло та яку користь принесли дощі

За словами синоптика, тепле повітря до України транспортував південний циклон із Прикаспійської низовини. У вихідні середньодобова температура становила 12–14 °C — це на 5 °C вище за кліматичну норму та відповідає показникам другої половини вересня.

«Аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємося, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон», — повідомив він.

У період від 16 до 19 жовтня південні циклони принесли на Черкащину 14–25 мм опадів — це 1–2 декадні норми.

«Ця волога була дуже вчасною, адже сприяла появі дружних сходів озимини та зниженню показника пожежної небезпеки в лісах області», — зазначив Постригань.

Сильні опади спостерігалися і за межами України. У Стамбулі та інших регіонах Туреччини пройшла злива, яку місцева влада назвала найсильнішою за останні 84 роки.

«У деяких частинах міста зафіксовано „небесну воду“ в кількості 260 літрів на квадратний метр», — навів він дані.

Якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Останній із серії південних циклонів поступово втрачає активність. Надалі погоду в Україні формуватиме антициклон Gerhard.

«Він забезпечить погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин», — розповів Постригань.

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачеплять Правобережжя і південь України. Дощі очікуються переважно вночі, коли вони можуть бути інтенсивнішими.

«Температура залишиться не за сезоном теплою: вночі 6–11°, вдень 14–19°», — зазначив він.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня надходження арктичного холоду залишатиметься заблокованим. Вітри й надалі приноситимуть до України прогріте повітря з Середземномор’я та Балкан. Істотних опадів синоптики не очікують.

«Вітри продовжать постачати прогріте повітря, але вже з Середземномор’я і Балкан. Істотних опадів не очікуємо. Температура вночі 7–12°, вдень 13–18°», — повідомив фахівець.

Тепла погода може вплинути й на побутові витрати українців. За словами Постриганя, вона дасть змогу менше витрачати енергоресурси на обігрівання житла.

«Така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що після дощів в Україні очікується поступове потепління. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня погода стабілізується, а наприкінці жовтня у більшості регіонів буде сухо й тепло.

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