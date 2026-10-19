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Дата публикации
Категория
Украина
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Аномальное тепло накрыло Украину: синоптик рассказал, когда ждать перемен

В Украине до конца октября ожидается теплая и солнечная погода без существенных осадков.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине / © ТСН

В Украине еще несколько дней удержится не по сезону теплая погода. После поступления теплого воздуха из Прикаспийской низменности синоптическую ситуацию будет определять антициклон Gerhard, который принесет больше солнца и комфортные осенние температуры.

Об этом сообщил начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Прогноз погоды: почему в Украине аномальное тепло и какую пользу принесли дожди

По словам синоптика, теплый воздух в Украину транспортировал южный циклон из Прикаспийской низменности. В выходные среднесуточная температура составляла 12–14 °C — это на 5 °C и выше климатической нормы и соответствует показателям второй половины сентября.

«Аномальное тепло, которым мы сейчас согреваемся, транспортировал из Прикаспийской низменности южный циклон», — сообщил Виталий Постригань.

В период с 16 по 19 октября южные циклоны принесли в Черкасскую область 14–25 мм осадков — это 1–2 декадных нормы.

«Эта влага была очень своевременной, ведь способствовала появлению дружеской лестницы озимых и снижению показателя пожарной опасности в лесах области», — отметил Постригань.

Обильные осадки наблюдались и за пределами Украины. В Стамбуле и других регионах Турции прошел ливень, который местные власти назвали самым сильным за последние 84 года.

«В некоторых частях города зафиксировано „небесной воды“ в количестве 260 литров на квадратный метр», — привел данные синоптик.

Какая будет погода в Украине до конца октября

Последний из серии южных циклонов постепенно теряет активность. В дальнейшем погоду в Украине будет формировать антициклон Gerhard.

«Он обеспечит погожую, по-сентябрьски теплую погоду, приятным бонусом станет больше солнечных часов», — рассказал Постригань.

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга еще коснутся Правобережья и юга Украины. Дожди ожидаются преимущественно ночью, когда они могут быть более интенсивными.

«Температура останется не по сезону теплой: ночью 6-11º, днем 14-19º», — отметил синоптик.

По предварительным прогнозам, до конца недели поступление арктического холода будет оставаться заблокированным. Ветры и дальше будут приносить в Украину прогретый воздух из Средиземноморья и Балкан. Существенных осадков синоптики не ожидают.

«Ветры продолжат поставлять прогретый воздух, но уже из Средиземноморья и Балкан. Существенных осадков не ожидаем. Температура ночью 7–12°, днем 13–18°», — сообщил Постригань.

Теплая погода может отразиться и на бытовых расходах украинцев. По словам Постриганя, она позволит меньше тратить энергоресурсы на обогрев жилья.

«Такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона», — отметил синоптик.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что после дождей в Украине ожидается постепенное потепление. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели погода стабилизируется, а в конце октября в большинстве регионов будет сухо и тепло.

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