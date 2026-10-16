Зима може стати непередбачуваною: науковці попередили про наслідки "супер-Ель-Ніньйо"

Наслідки Ель-Ніньйо будуть непередбачувані / © Фото з відкритих джерел

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Цьогорічний «супер-Ель-Ніньйо» може істотно вплинути на зимову погоду у США, спричинивши вищі за середні температури в північних регіонах і збільшення кількості опадів у південних штатах та вздовж узбережжя. Водночас деякі території можуть зіткнутися із посиленням посухи, а сильні дощі — спричинити раптові паводки та зсуви.

Про це пише видання Gizmodo з посиланням на сезонний прогноз Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

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Прогноз охоплює період від грудня 2026 року до лютого 2027-го. За оцінками фахівців, поєднання потужного Ель-Ніньйо та довгострокового глобального потепління може зробити майбутню зиму особливо мінливою.

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Де очікують теплішу зиму

За прогнозом NOAA, вища за середню температура найбільш імовірна на північному заході США, у північній Каліфорнії, на Середньому Заході, у долині Міссісіпі та на значній частині східних штатів. Тепліша за норму зима також прогнозується на Алясці, у Пуерто-Рико та на Американських Віргінських островах.

Для окремих районів південного сходу країни, зокрема територій від Луїзіани до Флориди, більш імовірними є температури, близькі до сезонної норми. На Гаваях і більшій частині південного заходу США прогноз поки не визначає чіткої переваги одного температурного сценарію.

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, пов’язане з періодичним потеплінням поверхневих вод у центральній і східній частинах екваторіального Тихого океану. Воно змінює атмосферну циркуляцію та розташування струминних течій, впливаючи на розподіл температур і опадів у різних регіонах світу.

Водночас потепління взимку у США пояснюється не лише Ель-Ніньйо. Зміна клімату через викиди парникових газів також сприяє зростанню температур, а потужне природне явище може додатково посилити цю тенденцію.

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Де побільшає опадів

NOAA прогнозує підвищену ймовірність опадів понад середній рівень у південних штатах, зокрема в південній Каліфорнії та південно-західній Аризоні, а також уздовж значної частини Східного узбережжя — від узбережжя Мексиканської затоки до Середньоатлантичного регіону. Вологіша погода також можлива на Тихоокеанському Північному Заході та в окремих районах північного сходу країни.

Це може полегшити ситуацію в регіонах, які потерпають від нестачі води. За даними, наведеними Gizmodo, на момент публікації матеріалу посуха охоплювала близько 45% території США. Додаткові опади особливо важливі для південних Великих рівнин і басейнів великих річок, зокрема Колорадо та Нижньої Міссісіпі.

Однак вологіша зима очікується не всюди. У деяких районах Аляски, на Гаваях, у північній частині гірського Заходу та в окремих місцевостях поблизу Великих озер імовірні опади нижче середнього рівня. На частині території північних Скелястих гір, у північно-східному Орегоні та на сході Вашингтона посуха може посилитися.

Крім того, значні опади не обов’язково означатимуть лише позитивні наслідки. Якщо сильні дощі випадатимуть на пересушений ґрунт, вони можуть спричинити раптові паводки та зсуви.

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«Хоча більші шанси на дощ і сніг можуть принести полегшення регіонам, що потерпають від посухи, занадто велика кількість опадів на сухий ґрунт може спричинити руйнівні раптові паводки та зсуви ґрунту», — заявив директор Національної метеорологічної служби NOAA Кен Грем.

Чому прогноз залишається невизначеним

Попри очікувану значну силу Ель-Ніньйо, фахівці застерігають: сезонний прогноз не визначає конкретної температури чи кількості опадів у певний день. Він показує ймовірність того, що середні показники за три місяці будуть вищими, нижчими або близькими до кліматичної норми.

Крім того, кожен епізод Ель-Ніньйо розвивається по-різному. Тому навіть дуже потужне явище не гарантує однакових погодних наслідків у всіх регіонах. За оцінкою Gizmodo, поєднання сильного Ель-Ніньйо та глобального потепління може зробити зиму 2026–2027 років складною для прогнозування й підготовки до екстремальних погодних явищ.

Нагадаємо, у Тихому океані розвивається надзвичайно потужний феномен Ель-Ніньйо, який, за оцінками синоптиків, може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. Він уже впливає на глобальну температуру та здатен посилити екстремальні погодні явища — від спеки й посух до сильних опадів, штормів і повеней у різних частинах планети.

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