Повені, спека та пожежі: які країни найбільше постраждають від Ель-Ніньйо 2027 року

Супер-Ель-Ніньйо спричинить катастрофи 2027 року

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Природні пожежі, зсуви ґрунту, повені та масове знебарвлення коралів — аналіз минулих тенденцій зміни клімату показує, чого чекати від рекордного явища Ель-Ніньйо. Інфраструктура більшості країн наразі неготова до масштабних кліматичних проблем, що розпочнуться вже з наступного року.

Про це повідомляє New Scientist.

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Екстремальний Ель-Ніньйо готує нову хвилю глобальних катаклізмів: до чого слід готуватися світу

Руйнівна динаміка кліматичного явища стала помітною ще на початку року в Індонезії: пожежі, що тліли в дощових лісах, охопили близько 1000 квадратних кілометрів до червня. Вже у липні стихія прискорилася, збільшивши площу згарищ учетверо за місяць. Сотні тисяч людей дістали захворювання дихальних шляхів, а обсяги викидів вуглецю наразі наближаються до показників катастрофічних пожеж 2015 року.

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Таке загострення відбувається через формування у тропічній частині Тихого океану найпотужнішого за всю історію спостережень Ель-Ніньйо. Величезний масив теплої води почав рухатися від Індонезії в бік Перу, зміщуючи атмосферну циркуляцію на схід. Вологе повітря, яке зазвичай піднімається над цією зоною й випадає дощами над лісами Індонезії, цього разу піднялося над центральною частиною Тихого океану.

Натомість над Індонезією опустилися сухі та гарячі повітряні маси, що спричинило неконтрольоване поширення вогню від загоряння сільськогосподарських угідь.

Супер-Ель-Ніньйо продовжує набирати силу і триватиме ще кілька місяців. Через це ще протягом цього часу відбуватимуться руйнівні погодні аномалії по всьому світу. Науковці вже склали свій прогноз на кілька місяців.

На початку жовтня в Атлантичному океані не сформувалося жодного повноцінного урагану, що сталося вперше за понад століття. У Тихому океані спостерігається протилежний ефект: ослаблення вітрів знижує ссув і дозволяє розігрітому повітрю переростати в потужні тайфуни. Оскільки центр підйому повітряних мас змістився на схід, шторми на шляху до Азії долають більшу відстань, вбираючи додаткову енергію та вологу.

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Цьогоріч руйнівні стихії вже вдарили по Філіппінах та Японії, і зі зростанням температури океану ризик нових ударів залишається високим.

У листопаді та грудні стихія може вдарити по Африці. Північні та східні райони Ефіопії зіткнулися з неврожаєм, а Південний Судан опинився на межі голоду після одного з найпосушливіших сезонів дощів у червні — вересні. Восени та взимку Африці загрожуватимуть проливні дощі та раптові повені. У зоні найбільшого ризику — Ефіопія, Кенія та Сомалі.

Натомість у Малаві, Замбії та Зімбабве рівень опадів може катастрофічно скоротитися. Це загрожує ще масштабнішим неврожаєм кукурудзи, голодом та мором худоби.

«Погода сама по собі не обов’язково означає катастрофу. Катастрофи трапляються тому, що ми не інвестуємо в їх запобігання», — наголошує Ілан Келман з Університетського коледжу Лондона.

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У січні та лютому 2027 негода вируватиме в Америці. Перу, де історично й було відкрито та названо це явище, зазвичай зазнає найтяжчих наслідків. На початку 1998 року колосальні зливи перетворили пустелю в Перу на гігантське озеро, змили дороги й мости в Еквадорі та затопили інфраструктуру в Болівії, спричинивши сотні жертв. А під час Ель-Ніньйо 1982–1983 років повені та хвороби в Перу забрали понад 9000 життів.

Цьогоріч через Ель-Ніньйо у Перу вже загинули щонайменше 52 людини. Рясні дощі поширюються й на Північну Америку. Зокрема, у Каліфорнії рівень моря піднімається через хвилю теплої води.

У березні та квітні можуть відбутися спалахи холери та малярії. Підйом рівня води може затопити каналізаційні системи, забруднити питну воду та розповсюдити холеру та лептоспіроз. Це сприятиме аномальному поширенню комарів.

Епідеміологи занепокоєні ситуацією у Перу та Східній Африці, звідки можуть піти нові спалахи захворювань.

У травні 2027 року може розпочатися масове знебарвлення коралів. Знебарвлення відбувається, коли гаряча вода порушує фотосинтез водоростей. Якщо перегрів триває довго, корали гинуть від голоду. Оскільки Ель-Ніньйо блокує підйом холодних глибинних вод, усі три попередні суперактивності супроводжувалися масовою загибеллю рифів.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), рифи майже в усіх тропічних океанах знову перебувають у зоні високого ризику. Температура поверхні моря досягне піку наприкінці південного літа.

Занепад тропічних коралових рифів загрожує добробуту мільярда людей, адже вони можуть втратити джерела їжі та захист від штормів.

На червень та липень наступного року кліматологи прогнозують аномальну спеку по всьому світу. 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Пік температури може відбутися на Північній півкулі. Наслідки спеки відомі — десятки тисяч передчасних смертей, спад урожаїв та інфляція.

У серпні 2027 року науковці прогнозують кліматичний удар Ла-Нінья. За прогнозами NOAA, у квітні, травні або червні Тихий океан повернеться до нейтрального стану або слабкого Ель-Ніньйо. Коли Ла-Нінья врешті приносить дощі, це різко підвищує ризик повеней та інфекцій. Дрібні фермери часто не мають ресурсів, щоб витримати неврожайний вологий сезон одразу після посушливого.

Під підвищеними ризиками негоди можуть опинитися Іспанія та Каліфорнія. Науковці закликають уряди світу терміново інвестувати кошти у підвищення стійкості харчових, медичних, транспортних та енергетичних систем.

Ель-Ніньйо: останні новини

Нагадаємо, науковці застерігають про формування надпотужного природного явища Ель-Ніньйо, руйнівний потенціал якого відчує вся планета. Серпень 2026 року вже зрівнявся з липнем 2023-го як найспекотніший місяць за всю історію метеоспостережень, а температура поверхні моря поза полярними регіонами сягнула рекордних 21,07 °C.

Через ризик суворої зими та аномальних погодних явищ ООН закликала уряди завчасно формувати продовольчі резерви. За даними Європейської служби Copernicus та метеорологів, Ель-Ніньйо загострює локальні кліматичні особливості, спричиняючи масштабні пожежі, екстремальні посухи на півдні США, в Азії та Південній Америці, а також катастрофічні повені в Японії, Чилі та Індії.

Найбільше потерпатиме Тихоокеанський регіон, а людська інфраструктура виявиться неготовою до таких радикальних змін. Фахівці попереджають, що найгірше ще попереду, і саме 2027 рік може стати найспекотнішим в історії.

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