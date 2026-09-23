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Смертельний відлік розпочався? Ель-Ніньйо може вбити пів мільйона людей у світі — які країни зачепить і коли
Кількість смертей через наслідки аномальної спеки може надалі зростати. Особливо вразливими можуть виявитися Індія та Пакистан.
Підвищення глобальної температури через рекордне явище Ель-Ніньйо може призвести приблизно до 450 тисяч додаткових смертей у світі до лютого, якщо не вжити заходів для захисту людей від спеки.
Про це повідомляє New Scientist, посилаючись на звіт Лабораторії впливу клімату Чиказького університету.
Найбільше від Ель-Ніньйо постраждає Південна півкуля
За оцінками кліматологів, протягом найближчих шести місяців найбільше постраждає Південна півкуля, де підвищення температури збігатиметься з весною та літом.
Водночас Ель-Ніньйо, за прогнозами, збережеться до весни й у Північній півкулі. Тому після лютого там може виникнути нова хвиля смертей, пов’язаних із надмірною спекою.
«Ми побачимо, як аномально високі показники смертності рухатимуться на північ», — сказала Емілі Гровер-Копек із Rhodium Group.
За її словами, кількість смертей може надалі зростати. Особливо вразливими можуть виявитися Індія та Пакистан.
Дослідники закликають готуватися заздалегідь
Гровер-Копек наголосила, що прогноз має допомогти країнам завчасно підготуватися до періодів екстремальної спеки та перерозподілити необхідні ресурси.
Серед можливих заходів — організація перевірок стану найбільш уразливих людей медичними працівниками, забезпечення населення достатньою кількістю питної води, а також доступ до вентиляторів і кондиціонерів.
Як розрахували прогноз через Ель-Ніньйо
Оцінку щодо 450 тисяч смертей оприлюднила Лабораторія впливу клімату Чиказького університету. Вона ґрунтується на спостережуваному зв’язку між температурою повітря та надмірною смертністю.
Залежність має U-подібну форму: кількість смертей зростає як під час екстремальної спеки, так і під час сильного холоду. Водночас точна форма цієї залежності відрізняється залежно від регіону. Зокрема, на наслідки спеки впливає те, наскільки населення та інфраструктура адаптовані до високих температур і чи мають люди доступ до кондиціонерів.
Подібний метод раніше використовували для оцінки наслідків спеки в Європі. За одним із досліджень, червнева хвиля спеки могла бути пов’язана приблизно з 20 тисячами смертей у Європі.
Наслідки Ель-Ніньйо можуть бути масштабнішими
Водночас у звіті враховуються лише смерті, пов’язані безпосередньо з підвищенням температури.
Ель-Ніньйо впливає і на інші небезпечні явища та ризики — зокрема, лісові пожежі в Індонезії, поширення інфекційних захворювань у Південній Америці та повені на заході США.
Тому, за словами Каллагана, загальна кількість смертей, пов’язаних із наслідками Ель-Ніньйо, може виявитися вищою.
Що відомо про явище Ель-Ніньйо
Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в центральній та східній частинах тропічної частини Тихого океану стають аномально теплими. Останніми роками океан перегрівається, а погодні аномалії посилюються. Експерти застерігають, що справжній удар Ель-Ніньйо може припасти на найближчі місяці.
Зокрема, сильне Ель-Ніньйо може спричинити руйнівну посуху в Амазонії та підвищити ризик масштабних лісових пожеж. Згідно з останніми прогнозами метеослужби, до січня в регіоні може сформуватися «надзвичайно небезпечна аномалія опадів». Також очікується підвищення температури повітря.