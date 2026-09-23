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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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942
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Росіяни вдарили по місту на заході України: що відомо про наслідки влучань

За даними місцевої влади, минулося без травмованих місцевих мешканців. Водночас є пошкодження майна.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У середу, 23 вересня, російський реактивний безпілотник атакував інфраструктурний об’єкт у Ковелі на Волині. Внаслідок атаки пошкоджено приватне майно.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

«Ковель вкотре зазнав ворожого удару безпілотниками. Сьогодні є влучання в об’єкт інфраструктури», — повідомив мер.

Водночас заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев в коментарі «Суспільному» додав, що є пошкодження приватного майна. Зокрема, вікон і дахів. За його словами, люди не постраждали.

Зауважимо, повітряну тривогу жовтого рівня у Ковельському районі оголосили о 07:59. Вона тривала до 08:21. У Повітряних силах попереджали про рух реактивного БпЛА у бік Волинської області.

Нагадаємо, від вечора 22 вересня РФ масовано атакує Україну безпілотниками. Протягом ночі окупанти запустила 161 ударний БпЛА Shahed, з яких 82 були реактивними. Сили ППО знищили майже 120 повітряних цілей. Втім, сталися влучання.

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