Росіяни вдарили по місту на заході України: що відомо про наслідки влучань

Вибухи. / © Associated Press

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У середу, 23 вересня, російський реактивний безпілотник атакував інфраструктурний об’єкт у Ковелі на Волині. Внаслідок атаки пошкоджено приватне майно.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

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«Ковель вкотре зазнав ворожого удару безпілотниками. Сьогодні є влучання в об’єкт інфраструктури», — повідомив мер.

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Водночас заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев в коментарі «Суспільному» додав, що є пошкодження приватного майна. Зокрема, вікон і дахів. За його словами, люди не постраждали.

Зауважимо, повітряну тривогу жовтого рівня у Ковельському районі оголосили о 07:59. Вона тривала до 08:21. У Повітряних силах попереджали про рух реактивного БпЛА у бік Волинської області.

Нагадаємо, від вечора 22 вересня РФ масовано атакує Україну безпілотниками. Протягом ночі окупанти запустила 161 ударний БпЛА Shahed, з яких 82 були реактивними. Сили ППО знищили майже 120 повітряних цілей. Втім, сталися влучання.

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