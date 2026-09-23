Не купуйте валізи цих кольорів: авіакомпанія попередила про несподіваний ризик

Які кольори валіз краще не обирати для польоту / © pixabay.com

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Європейська авіакомпанія Ryanair порадила пасажирам уважніше обирати колір валізи перед подорожжю. Мандрівникам рекомендують уникати чорного, сірого та темно-синього багажу — через популярність цих кольорів чужу сумку легше помилково забрати зі стрічки в аеропорту.

Про це повідомило видання Islands.

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Після тривалого перельоту пасажири можуть бути втомленими й не одразу помітити, що взяли не свою валізу. Особливо легко помилитися, якщо на багажній стрічці одночасно з’являється кілька майже однакових темних сумок.

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У Ryanair тому радять зробити свій багаж помітнішим. Водночас купувати яскраву валізу необов’язково. Вирізнити звичайну чорну або сіру сумку можна за допомогою кольорового ремінця, наклейки, чохла чи іншої помітної деталі.

Ще один спосіб убезпечити багаж — покласти всередину AirTag або інший трекер. Це допоможе відстежити місцеперебування валізи, якщо її загублять під час перевезення або хтось помилково забере після прильоту.

Мандрівникам також радять залишати копію своїх контактних даних усередині валізи. Вона може стати в пригоді, якщо зовнішня багажна бирка загубиться або відірветься під час транспортування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому варто взяти з собою тенісний м’яч в салон літака. Цей простий предмет може стати в пригоді під час тривалого перельоту, особливо якщо доводиться багато годин поспіль сидіти в одному положенні.

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