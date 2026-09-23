Путін готовий зустрітися з Трампом: у Кремлі назвали головну умову

Путін готовий до зустрічі з Трампом / © Associated Press

Реклама

У Кремлі заявили про готовність Володимира Путіна до чергової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак зауважили, що для цього необхідна чітка домовленість щодо офіційного саміту.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Реклама

Путін готовий до зустрічі з Трампом: що заявили у Кремлі

За словами речника російського диктатора, «Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом», хоча наразі жодних конкретних обрисів чи часових меж цей процес не має.

Реклама

Пєсков додав, що без офіційної домовленості переговори між очільником Білого дому та Путіним відбутися не можуть.

Паралельно в Кремлі знову заговорили про ймовірний контакт з президентом Зеленським. У Кремлі нагадали, що український президент може навідатися до Москви, якщо має таке бажання.

«За бажання він (Зеленський — ред.) може приїхати до Москви», — каже Пєсков.

Утім, речник Путіна одразу дав зрозуміти, що без попередніх консультацій фахівців така зустріч буде недоцільною витратою часу.

Реклама

«Жодних передумов для переходу до мирного треку переговорів щодо України наразі немає, хоча Росія зберігає відкритість до них», — додав Пєсков.

Окрім цього, Пєсков висловив невдоволення тим, що міжнародні партнери України продовжують озброювати ЗСУ та надавати фінансову допомогу Києву. Під кінець речник Кремля видав черговий закид на адресу Лондона, закидаючи Великій Британії «нагнітання русофобських настроїв».

Також він додав, що в унісон з Великою Британією діють також Німеччина, Франція та низка європейських країн.

«Путін хоче завершити війну»: заява Трампа

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп заявив, що час для закінчення війни вже настав.

Реклама

На його думку, і український лідер, і російський диктатор Володимир Путін прагнуть припинення бойових дій. Очільник Білого дому зазначив, що Путін готовий до зустрічі для обговорення цього питання, а також похвалив українських захисників, наголосивши, що вони є чудовими бійцями і можуть пишатися собою.

Крім того, Дональд Трамп висловив готовність знову зустрітися з Путіним, нагадавши про їхні попередні переговори на Алясці. Водночас американський президент додав, що поки не впевнений, чи буде російський диктатор присутній на майбутньому саміті G20 у Маямі.

Новини партнерів