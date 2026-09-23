У НАТО попередили про небезпечну зміну в поведінці Путіна: що саме насторожує Альянс

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін стає дедалі більш «безрозсудним, небезпечним і схильним до ризику» на тлі затягування війни проти України та намагається посіяти розбіжності між союзниками по НАТО.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив заступник верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі, головний маршал авіації сер Джон Стрінгер.

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За його словами, країнам Альянсу необхідно враховувати високий рівень напруженості та діяти обережно, оскільки Путін може прагнути спровокувати НАТО на «надмірну реакцію».

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Стрінгер наголосив, що межа між випадковими та навмисними інцидентами стає дедалі тоншою. Зокрема, йдеться про російські безпілотники, які можуть потрапляти у повітряний простір країн НАТО через відхилення від курсу, роботу засобів радіоелектронної боротьби або навмисні дії.

Водночас він зазначив, що сама можливість посилення таких дій ще не означає, що Москва вже ухвалила відповідне рішення.

У НАТО закликають не перебільшувати загрозу прямої війни

Попри зростання кількості інцидентів, низка західних посадовців вважає прямий військовий конфлікт Росії з НАТО малоймовірним.

Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що, за оцінкою Лондона, Путін не прагне прямої конфронтації з Альянсом.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевич також звернув увагу, що біля кордонів балтійських країн наразі не спостерігається нарощування російських військ.

«Україна воює. Росія поглинена Україною. Ми не спостерігаємо нарощування військової присутності біля наших кордонів», — сказав він.

Посол США в НАТО Метью Вітакер також заявив, що, на його думку, Путін не хоче конфлікту з Альянсом. Він припустив, що частина вторгнень російських дронів у повітряний простір Румунії чи Польщі могла бути ненавмисною.

Водночас Вітакер назвав більш тривожними гібридні дії, зокрема диверсії.

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Кількість підозрілих інцидентів у Європі зростає

За даними AP, європейські країни вже неодноразово стикалися з російськими безпілотниками та ракетами, а також із кампанією прихованих диверсій після початку повномасштабної війни проти України.

Інтерактивна карта агентства показує зростання кількості таких інцидентів — від 59 випадків у березні 2025 року до понад 210. Йдеться про вандалізм, пропагандистські та інформаційні операції, підпали, диверсії й кібератаки.

Серед останніх випадків AP згадує підозру Німеччини щодо російського сліду в інциденті в аеропорту Лейпцига, де поблизу українського літака з авіаційним пальним знайшли безпілотник із вибухівкою. Британські посадовці також заявляли про зірваний план диверсії на заводі з виробництва дронів поблизу Лондона.

Водночас частину інших інцидентів — зокрема пожежу на оборонному підприємстві в Естонії та вибух на складі боєприпасів у Болгарії — публічно з Росією не пов’язували.

У НАТО вважають, що Москва хоче послабити підтримку України

За словами Стрінгера, Путін розглядає різні способи посіяти розбіжності між країнами НАТО, оскільки війна проти України розвивається не так, як планувала Москва.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також вважає, що Росія намагається випробовувати країни Альянсу прихованими атаками, причетність до яких складно довести.

Водночас він назвав малоймовірним звичайний військовий напад Росії на Європу найближчим часом, оскільки Москва зосереджена на війні проти України та змушена враховувати можливу відповідь НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Москва усвідомлює зв’язок між США та Європою і знає про можливість жорсткої відповіді Альянсу.

За оцінкою Міхала, високий рівень ворожої активності Росії зберігатиметься доти, доки Москва не змінить своїх воєнних цілей.

Нагадаємо, США планують відновити військову присутність одразу у двох районах Гренландії — на колишній базі часів Холодної війни на півдні острова та на військовому форпості на східному узбережжі. Йдеться про Нарсарсуак на півдні Гренландії, де США до 1950-х років утримували військову базу Bluie West One, а також Местерсвіг на сході острова. Другий об’єкт нині використовує данський спецпідрозділ Sirius Dog Sled Patrol.

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