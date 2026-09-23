Таємничий сигнал із глибин космосу приголомшив астрономів: джерело знайшли за 63 світлові роки

Сигнал з космосу (ілюстративне фото)

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Астрономи вперше виявили радіосигнал, який вдалося однозначно пов’язати саме з екзопланетою, а не із зіркою, навколо якої вона обертається. Йдеться про Бета Пікторіс b, розташовану приблизно за 63,4 світлового року від Землі.

Дослідження провели науковці з Центру астрофізики Гарвардського і Смітсонівського інститутів та Університету Орегона, пише Science Alert.

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Вчені наголошують, що це не сигнал позаземної цивілізації. Радіовипромінювання, ймовірно, виникає через полярні сяйва на планеті — взаємодію заряджених частинок з її атмосферою та магнітним полем.

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Спостереження проводили за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці у 2025–2026 роках. Дослідники зафіксували швидкі повторювані спалахи з сильною круговою поляризацією — характерною ознакою такого випромінювання.

Використовуючи квазари як орієнтири, науковці встановили, що джерелом сигналу була саме Бета Пікторіс b.

Дані також дозволили вперше напряму оцінити магнітне поле екзопланети. За розрахунками, воно може бути у тисячі разів сильнішим за земне.

Бета Пікторіс b відкрили 2008 року. Її маса приблизно у десять разів перевищує масу Юпітера, а повний оберт навколо своєї осі вона здійснює за 8–9 годин.

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Тепер дослідники планують шукати подібні сигнали ще від семи гігантських екзопланет у п’яти сусідніх зоряних системах.

Космос – останні новини

Нагадаємо, у березні 2025 року міжнародна група астрономів зафіксувала унікальний 10-секундний гамма-сплеск GRB 250314A, що надійшов із глибин космосу від масштабного вибуху масивної зірки. Ця надзвичайна подія відбулася понад 13 мільярдів років тому, коли вік нашого Всесвіту становив лише 730 мільйонів років, що робить її найдавнішою виявленою надновою за всю історію спостережень.

Раніше ми писали, що новий аналіз давніх порід Марса виявив органічні сполуки вуглецю, які можуть допомогти вченим зрозуміти, чи збереглися на планеті сліди минулого життя. Водночас сама знахідка не доводить, що життя на Марсі існувало.

Науковці вивчали дані, зібрані марсоходом NASA Perseverance у кратері Єзеро. Вважається, що колись там було озеро, яке живили давні річки. Такі місця особливо цікавлять дослідників, оскільки вода могла переносити хімічні сполуки та сприяти їхньому збереженню в осадових породах.

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