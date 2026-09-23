Таинственный сигнал из глубин космоса ошеломил астрономов: источник нашли за 63 световых года

Сигнал из космоса (иллюстративное фото)

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Астрономы впервые обнаружили радиосигнал, который удалось однозначно связать с экзопланетой, а не со звездой, вокруг которой она вращается. Речь идет о Бета Пикторисе b, расположенной примерно в 63,4 световых годах от Земли.

Исследование провели ученые из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов и Университета Орегона, пишет Science Alert.

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Ученые отмечают, что это не сигнал внеземной цивилизации. Радиоизлучение, вероятно, возникает из-за полярных сияний на планете — взаимодействия заряженных частиц с ее атмосферой и магнитным полем.

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Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке в 2025-2026 годах. Исследователи зафиксировали быстрые повторяющиеся вспышки с сильной круговой поляризацией – характерным признаком такого излучения.

Используя квазары в качестве ориентиров, ученые установили, что источником сигнала была именно Бета Пикторис b.

Данные также позволили в первый раз напрямую оценить магнитное поле экзопланеты. По расчетам, оно может быть в тысячи раз сильнее земного.

Бета Пикторис b открыли в 2008 году. Ее масса примерно в десять раз превышает массу Юпитера, а полный оборот вокруг своей оси она совершает за 8–9 часов.

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Теперь исследователи планируют искать подобные сигналы еще от семи гигантских экзопланет в пяти соседних звездных системах.

Космос – последние новости

Напомним, в марте 2025 года международная группа астрономов зафиксировала уникальный 10-секундный гамма-всплеск GRB 250314A, поступивший из глубин космоса от масштабного взрыва массивной звезды. Это чрезвычайное событие произошло более 13 миллиардов лет назад, когда возраст нашей Вселенной составлял всего 730 миллионов лет, что делает ее самым древним проявлением сверхновых за всю историю наблюдений.

Ранее мы писали, что новый анализ древних пород Марса обнаружил органические соединения углерода, которые могут помочь ученым понять, сохранились ли на планете следы прошлой жизни. В то же время сама находка не доказывает, что жизнь на Марсе была.

Ученые изучали данные, собранные марсоходом NASA Perseverance в кратере Езеро. Считается, что когда-то было озеро, которое питали древние реки. Такие места особенно интересуют исследователей, поскольку вода могла переносить химические соединения и способствовать их сохранению в осадочных породах.

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Также ученые рассказали о Земле наоборот, где реки текут газом, а горы созданы из воды. Титан – единственное, кроме Земли, небесное тело в нашей Солнечной системе с настоящими дождями, реками и полноводными морями, но его мир шокирует парадоксами.

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