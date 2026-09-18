США готовят войска к боям у Луны: в Пентагоне назвали причину

Луна / © Unsplash

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Американские военные должны быть готовы к возможным боевым действиям в космосе — вплоть до пространства между Землей и Луной.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на конференции Air, Space and Cyber в штате Мэриленд, сообщает Associated Press .

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По словам Кейна, американская армия должна уже сейчас адаптироваться к новым условиям, чтобы быть способной воевать, выдерживать и побеждать от морского дна до так называемого цислунарного пространства — области между высокой околоземной орбитой и Луной.

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Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как министр ВВС США Трой Мэйнк впервые подтвердил, что Соединенные Штаты уже разместили на орбите "средства контроля космического пространства". Что именно это за оружие и как оно работает, американская сторона не раскрывает.

Почему США готовятся к войне в космосе

Командующий боевыми силами Космических сил США генерал-лейтенант Грегори Ганьон заявил, что американская разведка фиксирует стремление потенциальных противников распространить военное противостояние на космос.

Среди таких стран он прямо назвал Китай, который, по его словам, активно развивает соответствующие возможности. Пекин 2024 создал собственные военные космические силы.

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Китай в свою очередь отрицает стремление к милитаризации космоса. В МИД КНР заявили, что Пекин выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений, одновременно призвав США прекратить расширять военные приготовления вне Земли.

Космические силы США планируют существенно расширить

По словам Ганьона, в течение следующих пяти лет численность Космических сил США планируется приблизительно удвоить — до 25 тысяч военнослужащих. Около двух третей этого прироста должны прийтись именно на боевое командование.

Новые заявления одновременно поднимают вопрос о границах милитаризации космоса. Договор о космосе 1967 года, который был подписан и США, и Китай, предусматривает мирное использование небесных тел и запрещает размещение ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения в космосе. AP отмечает, что пока неясно, могут ли новые американские планы противоречить международным обязательствам.

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Напомним, что ранее США впервые официально подтвердили развертывание систем на орбите.

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