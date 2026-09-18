Трамп может уже в пятницу подписать закон Грэмма: под ударом покупатели российской нефти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу подписать закон о масштабных санкциях против России и Ирана , инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

Об этом журналист Остап Ярыш сообщил со ссылкой на многочисленные источники, передает Интерфакс-Украина .

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"По сообщениям многочисленных источников, Дональд Трамп планирует подписать инициированный Линдси Грэмом закон о санкциях против России и Ирана уже завтра", - написал Ярыш.

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Документ уже прошел обе палаты Конгресса США. Сенат одобрил его в августе 86 голосами против 11, а 16 сентября Палата представителей поддержала законопроект 262 голосами против 159. Теперь для вступления в силу требуется подпись президента США.

Что предусматривает закон Грэма

Законопроект существенно расширяет возможности Вашингтона для экономического давления на Россию.

В частности, документ разрешает президенту США вводить пошлины до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. Среди стран, которых это потенциально может затронуть больше всего, называют Китай и Индию.

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Закон предусматривает санкции против российских банков и других финансовых учреждений, энергетического и оборонного секторов РФ, а также судов так называемого теневого флота, которые используются для обхода уже действующих ограничений.

Под ограничения могут попасть и крупные российские энергетические проекты. Кроме того, документ расширяет санкционный режим по Ирану.

В Белом доме ранее подтверждали, что Трамп намерен подписать закон. Документ уже передали президенту.

Кремль уже раскритиковал новые санкции. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что их введение якобы усложнит переговоры по завершению войны против Украины.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала процедурные правила рассмотрения законопроекта о санкциях против России .

Мы ранее информировали, что группа демократов в Палате представителей США предложила поправку в законопроект о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине $15 млрд прямых займов на оборонные нужды .

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