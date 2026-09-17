США приняли закон о санкциях в отношении России и Ирана: что известно

США приняли закон о санкциях в отношении России и Ирана

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Палата представителей Соединенных Штатов приняла закон о санкциях в отношении России и Ирана, который также носит имя его инициатора — ныне покойного сенатора Линдси Грэма. Накануне вечером «за» проголосовали 262 конгрессмена, большинство из которых — республиканцы. Затем дальше закон направили на подпись Дональду Трампу. Часть демократов голосовала против этого закона, ведь, по их мнению, он даст скорее символическую поддержку Украине.

А вот президенту Соединенных Штатов даст реальные полномочия, которыми он, опасаются демократы, сможет злоупотреблять. Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко рассказала подробнее.

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Закон об «адских санкциях» против России и Ирана — именно такое название закрепилось за ним — прошел через горнило сложной политической борьбы в США. Главный инструмент, содержащийся в нем — тарифы, которыми Дональд Трамп так любил наказывать зарубежные страны. Но в феврале этого года Верховный суд США признал такие действия президента незаконными. Теперь Конгресс собственноручно вернул Дональду Трампу право накладывать тарифы.

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Вплоть до 100% тарифов на пятерку стран — крупнейших покупателей российской нефти и пять главных импортеров российского газа. По данным «Атлантик», это Китай, Индия, Франция, Япония, Венгрия и Словакия. Демократы, которые до последнего противостояли возвращению тарифов в распоряжение президента, имеют аргументы против. Из перечня покупателей российских углеводородов он сможет выбрать тех, кто ему не нравится.

«Это чрезвычайно широкие полномочия, которые предоставляются президенту, который злоупотреблял почти всеми своими властными возможностями. Этот президент — тот, кто называет себя "мистер Тариф" — сможет вводить тарифы против почти любой страны по собственному желанию», — говорит конгрессмен от Демократической партии Грегори Микс.

Закон создает для президента право, а не обязанность налагать тарифы. Поэтому воспользуется ли он им — зависит исключительно от его настроения и желаний. Учитывая рост цен на горючее в Соединенных Штатах, спровоцированный войной в Заливе, а также недавние попытки администрации переложить ответственность за это на Украину, которая наносит удары по российской нефтепереработке, такой сценарий выглядит маловероятным. Сам Трамп на днях объявлял, что якобы договорился об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, что обе страны опровергли. Республиканцы говорят: даже само осознание угрозы американских тарифов заставит страны переориентировать свои рынки. А также обещают убеждать Трампа использовать добытый рычаг воздействия.

«Мы будем заставлять его это сделать. Он может использовать его как рычаг в переговорах. Но, по моему мнению, очевидно, что Конгресс поступил правильно, мы понимаем, на какой мы стороне. Если президент не поступит правильно, об этом будут писать в учебниках по истории о нем», — говорит конгрессмен от Республиканской партии Дон Бэйкон.

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«Это экономически обескровит тот режим, поэтому мы наконец-то увидим их за столом переговоров, чтобы приблизиться к мирному урегулированию. Президент поддерживает закон. Линдси Грэм провел чрезвычайную работу, договариваясь об этом с Белым домом», — говорит конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол.

Украина стремилась к принятию этого закона — даже символическая поддержка важна. Две недели назад в Вашингтон убеждать конгрессменов приезжал представитель президента Владислав Власюк. Сам же Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с инициатором и лоббистом этого закона Линдси Грэмом и встречался с сенаторами. В честь Линдси Грэма Сенат США первым проголосовал закон подавляющим двухпартийным большинством.

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