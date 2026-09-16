Под Лиманом 3 Армейский корпус ВСУ провел операцию «Вивальди» / © Associated Press

Реклама

Украинское военное командование впервые четко подтвердило проведение контрнаступательных операций против российского выступления к северо-западу от Лимана.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Реклама

15 сентября командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил, что украинские силы совершают контрнаступление — операцию «Вивальди» — против российского выступления к северу от Лимана. Он сообщил, что в «режиме информационной тишины» подразделения 3-го армейского корпуса уничтожили очаги инфильтрации россиян. В общей сложности удалось зачистить 75 км², еще 10 км² — неоккупированные.

Реклама

«Вероятно, украинские войска добились больших успехов, чем те, о которых сообщил Белецкий, и российские источники начинают признавать эти достижения», — считают эксперты.

Известный российский «военкор» также признал, что российские силы пытаются вытеснить украинские подразделения из Колодцев — это завуалированное признание того, что украинские войска, вероятно, освободили этот населенный пункт, согласующийся с данными геолокированных видеоматериалов.

Российские военные блогеры и источник, освещающий деятельность российской группировки войск «Запад», продолжают сообщать об ухудшении ситуации для российских сил в этом районе, в том числе к северу и югу от Колодцев.

Известный российский милблогер, связанный с Кремлем, согласился с оценкой ISW, узнав, что успехи Украины задержат наступление России на Славянск — цель России после захвата самого Лимана. Милблогер предупредил, что северный фланг российской Южной группировки войск (действующей в районе юго-восточнее Лимана и восточнее Краматорска) сейчас уязвим для украинских контрактов и усилий по перехвату. Он также подтвердил, что российские войска потеряли позиции к югу от Лимана и пытаются вернуть позиции в самом Лимане из-за продвижения Украины.

Реклама

Другой известный милблогер утверждал, что некоторые российские военные командования пытаются скрыть масштабы российских потерь, быстро формируя штурмовые отряды из неподготовленного личного состава, чтобы вернуть себе территорию, но высшее российское военное командование теперь знает об уменьшении на местах.

Как проходила спецоперация «Вивальди»

Командир 3 АК бригадный генерал Андрей Билецкий 15 сентября публично объявил то, о чем военные корреспонденты и OSINT-аналитики уже говорят длительное время — украинская армия ведет наступательную операцию севернее Лимана и уже имеет существенные успехи.

По словам Белецкого, одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение.

В результате поисково-ударных действий украинских подразделений удалось уничтожить средства инфильтрации в районах Новоселовки, Яровой, Коровьего Яра, Александровки.

Реклама

На подготовительном этапе операции бойцы 3-го армейского корпуса уволили село Среднее в Донецкой области. Село деоккупировано и полностью находится под контролем Украины, отметил командир.

Еще одной критически важной задачей было перерезать логистику россиян. Подразделениям беспилотных систем 3-го армейского корпуса удалось перерезать логистические маршруты русской армии.

«В результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады», — отметил Белецкий.

Потери ВС РФ после операции «Вивальди» ВСУ — это 1500 солдат, 13 тысяч дронов, 120 орудий, три танка, сотни единиц военной техники.

Новости партнеров

Новости партнеров