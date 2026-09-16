Україна пішла у великий наступ на ключовому для Путіна напрямку і викликала "бунт" серед пропагандистів Кремля – ISW

Під Лиманом 3 армійський корпус ЗСУ провів операцію «Вівальді» / © Associated Press

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Українське військове командування вперше чітко підтвердило проведення контрнаступальних операцій проти російського виступу на північний захід від Лимана.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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15 вересня командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив, що українські сили здійснюють контрнаступ — операцію «Вівальді» — проти російського виступу на північ від Лимана. Він повідомив, що в «режимі інформаційної тиші» підрозділи 3-го армійського корпусу знищили осередки інфільтрації росіян. Загалом вдалося зачистили 75 км², ще 10 км² — неокуповані.

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«Ймовірно, українські війська досягли більших успіхів, ніж ті, про які повідомив Білецький, і російські джерела починають визнавати ці здобутки», — вважають експерти.

Відомий російський «воєнкор» також визнав, що російські сили намагаються витіснити українські підрозділи з Колодязів, — це завуальоване визнання того, що українські війська, ймовірно, звільнили цей населений пункт, що узгоджується з даними геолокованих відеоматеріалів.

Російські військові блогери та джерело, що висвітлює діяльність російського угруповання військ «Захід», продовжують повідомляти про погіршення ситуації для російських сил у цьому районі, зокрема на північ і південь від Колодязів.

Відомий російський мілблогер, пов'язаний з Кремлем, погодився з оцінкою ISW, дізнавшись, що успіхи України затримають наступ Росії на Слов'янськ – мету Росії після захоплення самого Лимана. Мілблогер попередив, що північний фланг російського Південного угруповання військ (що діє в районі на південний схід від Лимана та на схід від Краматорська) зараз вразливий для українських контрактів та зусиль щодо перехоплення. Він також підтвердив, що російські війська втратили позиції на південь від Лимана та намагаються повернути позиції в самому Лимані через просування України.

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Інший відомий мілблогер стверджував, що деякі російські військові командування намагаються приховати масштаби російських втрат, швидко формуючи штурмові загони з непідготовленого особового складу, щоб повернути собі територію, але вище російське військове командування тепер знає про зменшення на місцях.

Як відбувалася спецоперація «Вівальді»

Командир 3 АК бригадний генерал Андрій Білецький 15 вересня публічно оголосив те, про що воєнні кореспонденти і OSINT-аналітики вже кажуть певний час — українська армія веде наступальну операцію північніше Лиману і вже має суттєві успіхи.

За словами Білецького, однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів у глибину наших бойових порядків. Тому одним із перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування.

Внаслідок пошуково-ударних дій українських підрозділів вдалося знищити засоби інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров’ячого Яру, Олександрівки.

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На підготовчому етапі операції бійці 3-го армійського корпусу звільнили село Середнє в Донецькій області. Село деокуповане і повністю перебуває під контролем України, зазначив командир.

Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику росіян. Підрозділам безпілотних систем 3-го армійського корпусу вдалося перерізати логістичні маршрути російської армії.

«Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — до Воронезької області: був згорнутий трубопровід і винесені склади», — зазначив Білецький.

Втрати ЗС РФ після операції «Вівальді» ЗСУ — це 1500 солдатів, 13 тисяч дронів, 120 гармат, три танки, сотні одиниць військової техніки.

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