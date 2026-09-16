Ворог зранку атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну зранку 16 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Реактивний БпЛА на Вознесенськ з півдня;

Реактивний БпЛА обходить Вознесенськ по колу зі східної сторони;

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини;

БпЛА на Харків з півночі;

Ще реактивні БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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