ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по відділенню “Нової пошти” в Одесі: є постраждалі

Вечірній повітряний терор південних регіонів завершився влучанням ворожого безпілотника у цивільний об’єкт інфраструктури, де в цей час перебували люди.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Приліт по Новій пошті в Одесі

Росія атакувала відділення “Нової пошти” в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Увечері суботи, 12 вересня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одеську область, застосувавши сучасний реактивний ударний безпілотник. Внаслідок цього ворожого удару серйозних пошкоджень зазнало приміщення логістичної компанії «Нова пошта» в обласному центрі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину

Потужний вибух завдав значної шкоди цивільній інфраструктурі підприємства. Ударна хвиля повністю вибила скління та сильно понівечила фасад робочої будівлі. Також серйозних ушкоджень зазнав вантажний автомобіль компанії, який був припаркований поруч.

Ця цинічна російська атака не минулася без постраждалих серед мирного населення. Наразі офіційно відомо про щонайменше двох людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Рятувальна операція на місці

Одразу після інциденту на місце прибули всі відповідні екстрені служби міста. Рятувальники та комунальники оперативно розгорнули роботу, щоб допомогти постраждалим та убезпечити територію.

Фахівці продовжують розбирати пошкоджені елементи будівлі та прибирати небезпечні уламки конструкцій.

«На місці тривають роботи з ліквідації наслідків», — додав Кіпер.

Наразі повітряна тривога триває і поширилась на Березівський та Роздільнянський райони. Оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Рівненщину 12 вересня зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie