Росіяни вдарили по відділенню “Нової пошти” в Одесі: є постраждалі

Росія атакувала відділення “Нової пошти” в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Реклама

Увечері суботи, 12 вересня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одеську область, застосувавши сучасний реактивний ударний безпілотник. Внаслідок цього ворожого удару серйозних пошкоджень зазнало приміщення логістичної компанії «Нова пошта» в обласному центрі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Наслідки атаки на Одещину

Потужний вибух завдав значної шкоди цивільній інфраструктурі підприємства. Ударна хвиля повністю вибила скління та сильно понівечила фасад робочої будівлі. Також серйозних ушкоджень зазнав вантажний автомобіль компанії, який був припаркований поруч.

Реклама

Ця цинічна російська атака не минулася без постраждалих серед мирного населення. Наразі офіційно відомо про щонайменше двох людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Рятувальна операція на місці

Одразу після інциденту на місце прибули всі відповідні екстрені служби міста. Рятувальники та комунальники оперативно розгорнули роботу, щоб допомогти постраждалим та убезпечити територію.

Фахівці продовжують розбирати пошкоджені елементи будівлі та прибирати небезпечні уламки конструкцій.

«На місці тривають роботи з ліквідації наслідків», — додав Кіпер.

Реклама

Наразі повітряна тривога триває і поширилась на Березівський та Роздільнянський райони. Оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Рівненщину 12 вересня зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Новини партнерів