Росія атакувала завод відомого польського виробника в Україні: спалахнула пожежа

Пожежа на підприємстві на Житомирщині / © ДСНС

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Росія в ніч проти 12 вересня завдала удару по підприємству польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області. Йдеться про завод, який виробляє керамічну плитку та сантехніку.

Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на очевидців.

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Офіційного підтвердження від компанії Cersanit щодо атаки наразі немає.

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Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій раніше повідомила про пожежу на території одного з підприємств у Звягельському районі після російського удару.

Удар припав на цивільне підприємство

За інформацією Forbes Ukraine, внаслідок нічної атаки постраждав завод Cersanit. Підприємство належить польській Cersanit S.A. через дочірню компанію ТОВ «Церсаніт Інвест».

Завод у Звягельському районі працює з 2007 року та спеціалізується на виробництві керамічної плитки й сантехніки. Продукція випускається, зокрема, під брендами Cersanit та Opoczno.

ДСНС повідомила про пожежу

Про наслідки російської атаки на одному з підприємств регіону повідомили й українські рятувальники.

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«Житомирщину знову атакували росіяни. Внаслідок ворожого удару цієї ночі сталося загоряння на території одного з підприємств у Звягельському районі», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу / © ДСНС

Рятувальники прибули на місце та оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Один із найбільших виробників плитки та сантехніки

ТОВ «Церсаніт Інвест» є дочірньою структурою польської Cersanit S.A. і, за даними Forbes Ukraine, одним із найбільших виробників керамічної плитки та сантехніки в Україні.

Підприємство було побудоване з нуля та випускає керамічну й акрилову сантехніку, а також керамічну плитку.

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За підсумками 2025 року виторг компанії перевищив 3,7 млрд грн.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська цинічно атакували ударним безпілотником зупинку громадського транспорту з людьми на Житомирщині.

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