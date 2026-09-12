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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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202
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Росія атакувала балістикою "Запоріжсталь" вже втретє за місяць: є поранені

Четверо працівників «Запоріжсталі» дістали поранень, троє з них — госпіталізовані, а один — залишився допомагати ліквідовувати наслідки обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Запоріжсталь після російського ракетного удару

Запоріжсталь після російського ракетного удару / © Метінвест

У ніч проти 12 вересня російські окупанти завдати чотири удари балістичними ракетами по потужностях «Запоріжсталі» — це вже третій удар по заводу за останній місяць. Внаслідок обстрілу четверо працівників дістали поранень.

Про це повідомив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у Facebook.

«Третій удар по Запоріжсталі за місяць. Чотири балістичні ракети. Цієї ночі російська наволоч знову вдарила по цивільному підприємству, яке не працює після попередніх атак 11 та 27 серпня», — написав він.

Мироненко зазначив, що пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему, мережі та логістичну інфраструктуру.

«Четверо наших працівників отримали травми. Трьох ушпиталено. На щастя, цього разу без загиблих», — уточнив він.

Як наголосив операційний директор Метінвесту, підприємство «Запоріжсталь» виробляло чавун і сталь для цивільних потреб. Жодної військової продукції, жодних військових об’єктів чи іншої причини вважати комбінат військовою ціллю тут не було і немає.

«Просте запитання: навіщо бити балістичними ракетами по підприємству, яке не працює і не становить жодної військової загрози? Відповідь ми бачимо вже не вперше. росія методично знищує українську промисловість — разом із підприємствами, робочими місцями, інфраструктурою та людьми», — написав він.

Мироненко зауважив, що за останній місяць під ударами опинилися і «Запоріжсталь», і «Каметсталь».

«Це не випадковість — це системне знищення економічної основи України. І саме це росія робить своїми ракетами, бо ні на що інше не спроможна», — резюмував він.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня Росія вдарила по Запоріжжю: горять будинки і ТЦ, постраждали мати і дитина.

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