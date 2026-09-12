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Росія атакувала балістикою "Запоріжсталь" вже втретє за місяць: є поранені
Четверо працівників «Запоріжсталі» дістали поранень, троє з них — госпіталізовані, а один — залишився допомагати ліквідовувати наслідки обстрілу.
У ніч проти 12 вересня російські окупанти завдати чотири удари балістичними ракетами по потужностях «Запоріжсталі» — це вже третій удар по заводу за останній місяць. Внаслідок обстрілу четверо працівників дістали поранень.
Про це повідомив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у Facebook.
«Третій удар по Запоріжсталі за місяць. Чотири балістичні ракети. Цієї ночі російська наволоч знову вдарила по цивільному підприємству, яке не працює після попередніх атак 11 та 27 серпня», — написав він.
Мироненко зазначив, що пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему, мережі та логістичну інфраструктуру.
«Четверо наших працівників отримали травми. Трьох ушпиталено. На щастя, цього разу без загиблих», — уточнив він.
Як наголосив операційний директор Метінвесту, підприємство «Запоріжсталь» виробляло чавун і сталь для цивільних потреб. Жодної військової продукції, жодних військових об’єктів чи іншої причини вважати комбінат військовою ціллю тут не було і немає.
«Просте запитання: навіщо бити балістичними ракетами по підприємству, яке не працює і не становить жодної військової загрози? Відповідь ми бачимо вже не вперше. росія методично знищує українську промисловість — разом із підприємствами, робочими місцями, інфраструктурою та людьми», — написав він.
Мироненко зауважив, що за останній місяць під ударами опинилися і «Запоріжсталь», і «Каметсталь».
«Це не випадковість — це системне знищення економічної основи України. І саме це росія робить своїми ракетами, бо ні на що інше не спроможна», — резюмував він.
Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня Росія вдарила по Запоріжжю: горять будинки і ТЦ, постраждали мати і дитина.