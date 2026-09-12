Тімченко: енергетики зробили все можливе, щоб енергосистема була готова до наступної зими

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Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.

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«У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому», — зазначив Тімченко.

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Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.

Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему. За словами Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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