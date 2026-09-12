Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею на плакаті зі зниклими воїнами: зірка відреагувала

Анна Трінчер / © instagram.com/jannatrincher

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У Запоріжжі спалахнув скандал через розміщення афіші концерту Анни Трінчер поверх плаката зі світлинами зниклих безвісти та полонених українських захисників.

Так, місцевих мешканців обурило оформлення афіші концерту артистки на фасаді Палацу культури «Дніпроспецсталь». Рекламний банер артистки розмістили безпосередньо поверх плаката, на якому були фотографії українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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Про ситуацію співачці стало відомо з Мережі, де її різко критикували українці. Трінчер у своєму Instagram заявила, що сама дізналася про інцидент уже після того, як афішу було розміщено, і одразу зв’язалася з організаторами концерту та адміністрацією майданчику.

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Анна Трінчер і її афіша / © instagram.com/annatrincher_official

За словами артистки, ані вона, ані її команда не визначали місце для розташування рекламного банера. Проте побачивши — одразу виправили. Співачка наголосила, що не знає, хто саме ухвалив рішення розмістити її рекламу таким чином. Водночас відповідальність за місце встановлення банера вона поклала на адміністрацію Палацу культури.

«Банер з рекламою мого концерту розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими захисниками. Мені дуже неприємно, боляче і сумно, що саме моя афіша була там. Я відчула велику низку неприємних емоцій. Для мене це абсолютне невігластво і так неприпустимо робити. Очевидно, що я не обирала це місце і мої організатори концерту також», — прокоментувала Трінчер.

Після резонансної ситуації рекламний плакат прибирали з банера зі світлинами захисників. Своєю чергою Трінчер використала власну публічність, щоб привернути увагу до військових, чиї фотографії були на плакаті. Вона поширила інформацію про них у своїх соцмережах і закликала не залишатися байдужими до їхніх родин.

Допис Анни Трінчер про захисників України / © instagram.com/annatrincher_official

«Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти», — підкреслила артистка.

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