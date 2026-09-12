Саліванчук втратила доньку, Кокс з "Друзів" пережила вісім викиднів: 15 зірок, у яких померли діти

Анна Саліванчук, Віктор Павлік з сином і Кортні Кокс / © ТСН

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Втрата дитини стає одним із найважчих випробувань для батьків, і навіть світова слава не здатна вберегти від такого болю.

За яскравим життям знаменитостей нерідко приховуються особисті трагедії, про які вони роками не наважувалися говорити публічно. Деякі зірки втратили дітей через трагічні обставини, інші пережили викидні. Частина з них згодом стала батьками знову, а для когось ця втрата назавжди залишилася одним із найболючіших спогадів.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських та світових знаменитостей, які пережили трагічну долю власних дітей.

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Віктор Павлік — син, якого не вдалося врятувати від недуги

2021 року український співак пережив втрату сина Павла. Хлопцю було всього 21 рік. Його життя забрала онкологія. Недугу виявили ще 2018 року, коли у юнака почали відмовляти ноги. Відтоді він пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії.

На жаль, стан Павла Павліка з часом став дедалі гіршим. Попри всі зусилля лікарів, саркома прогресувала й до останніх днів 21-річний хлопець пересувався на кріслі колісному. За рік до смерті син зірки відмовився від лікування, яке втратило сенс.

Коли життя Павла згасало він залишив щемке звернення до своїх друзів: «Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії… Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають».

Віктор Павлік і його покійний син / © facebook.com/vpavlik100

Джон Траволта — смерть 16-річного сина у ванній кімнаті

Голлівудський актор пережив одну з найстрашніших трагедій для батька — смерть свого сина. Джетта помер у січні 2009 року під час сімейного відпочинку на Багамах. Йому було лише 16 років.

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У юнака стався епілептичний напад у ванній кімнаті. Внаслідок цього він впав і вдарився головою, що й призвело до непоправної втрати.

Джон Траволта і його покійний син / © instagram.com/johntravolta

Костянтин Грубич — трагічна ДТП забрала життя доньки

Телеведучий та журналіст пережив смерть доньки Ольги. Дівчина загинула внаслідок трагічної ДТП у Києві 2023 року. На пішохідному переході її збив автомобіль.

Ользі було 20 років. З важкими травмами її доставили до лікарні, де до останніх днів життя вона перебувала у комі. На жаль, винуватця трагедії правоохоронці не знайшли й досі.

Для родини це стало страшним ударом. Ольга була однією з двійнят у родині Грубича. У неї залишився брат-близнюк Ярослав і сестра Влада. Після трагедії зіркова родина регулярно вшановує пам’ять дівчини й ділиться спогадами.

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Костянтин Грубич з покійною донькою / © Facebook/Костянтин Грубич

Дар’я Петрожицька — перша вагітність у 20 років і викидень

Акторка відома публіці своєю позитивною енергією, однак за цим образом приховується особиста трагедія, про яку вона розповіла лише через роки.

Виявилося, що у 20-річному віці, Дар’я завагітніла від свого тодішнього бойфренда Олексія. Пара вже призначила дату весілля, однак вагітність завершилася викиднем буквально напередодні третього місяця. Точної причини втрати акторка не знала. Вона припускала, що на це могли вплинути різні фактори, зокрема несумісність резус-факторів, про яку дізналася вже після трагедії.

Петрожицька згадувала, що після викидня переживала сильний біль і вважала що «це кінець життя». Вона навіть роками подумки відзначала день народження дитини, яка мала з’явитися на світ 18 лютого. Проте час змінив ставлення до трагедії.

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Ольга Горбачова — втрата вагітності через роботу

Українська співачка за рік до народження другої доньки завагітніла, однак через надзвичайно насичений робочий графік вагітність перервалася.

Горбачова зізнавалася, що тоді поставила кар’єру та роботу на перше місце й продовжувала знімати кліпи та працювати у звичному темпі.

Після пережитого Горбачова змінила ставлення до наступної вагітності. Вона вирішила більше берегти себе та не ставити робочі справи вище за власний стан.

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Сильвестр Сталлоне — трагічна втрата сина на піку його життя

2012 року помер старший син зірки Сейдж Сталлоне — актор і режисер, якому було 36 років. Його знайшли мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі. За даними слідства, Сейдж пішов з життя від серцевого нападу, спричиненого хронічною хворобою. За життя син Сталлоне хворів на атеросклероз.

Сильвестр Сталлоне на похованні сина / © dailymail.co.uk

Олена Кравець — два викидні поспіль на однаковому терміні

Акторка та телеведуча пережила два викидні після народження своєї старшої доньки Марії.

Обидві вагітності переривалися приблизно на восьмому тижні. Кравець пов’язувала трагедії зі шаленим темпом життя та великою кількістю роботи. За її словами, тоді вона ще не усвідомлювала, наскільки важливим для організму є спокій і відпочинок під час вагітності.

Олена Кравець

Кравець тривалий час не могла говорити про пережите. Підтримка чоловіка допомогла їй подолати біль, а згодом у подружжя народилися двійнята — син Іван та донька Катерина. Сьогодні артистка виховує трьох дітей.

Шерон Стоун — втрати та шлях до материнства через усиновлення

Голлівудська акторка Шерон Стоун також пережила втрату вагітностей. Зірка розповідала, що двічі втрачала дитину, причому одна з вагітностей завершилася викиднем на п’ятому місяці.

Для акторки це стало величезною травмою. Після пережитого Стоун усиновила дітей — вона стала мамою трьох синів: Роана, Лерда та Квінна.

Шерон Стоун

Ольга Сумська — втрата дитини під час напруженого робочого графіку

Акторка свого часу розповідала, що також пережила викидень під час роботи над одним із проєктів, коли вагітність була ще на дуже ранньому терміні.

На той момент Сумська одночасно була залучена у знімання одразу трьох проєктів. Артистка зізнавалася, що дуже шкодує про те, як усе склалося, адже знала про вагітність, але продовжувала працювати у звичному ритмі.

Згодом акторка говорила, що саме діти є одним із найбільших щасть у її житті. Сумська виховує двох доньок — Антоніну та Ганну, однак зізнавалася, що їй хотілося б мати ще дітей.

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Демі Мур — втрата доньки, якій вже обрали ім’я

Акторка Демі Мур виховує трьох дочок, яких народила у шлюбі з Брюсом Віллісом. Однак під час стосунків з Ештоном Катчером вона знову завагітніла та мріяла про ще одну дитину.

Як розповіла Мур у своїх мемуарах, у них мала народитися дівчинка. Пара навіть обрала для неї ім’я — Чаплін Рей. Проте на шостому місяці вагітності акторка втратила дитину.

Ця трагедія сильно вплинула на Мур. Після втрати вагітності її стосунки з Катчером згодом завершилися розлученням.

Демі Мур / © Associated Press

Ніколь Кідман — два викидні з Томом Крузом

Ніколь Кідман також пережила втрату ненароджених дітей. Під час шлюбу з Томом Крузом акторка двічі намагалася стати мамою, однак обидві вагітності завершилися трагічно.

Кідман зізнавалася, що ці втрати стали для неї серйозною психологічною травмою. Після цього подружжя усиновило двох дітей — доньку Ізабеллу та сина Коннора.

Згодом акторка знову стала мамою. У шлюбі з австралійським музикантом Кітом Урбаном у неї народилася донька Сандей Роуз, а пізніше подружжя стало батьками ще однієї доньки — Фейт Маргарет, яку виносила сурогатна мати.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Кортні Кокс — вісім викиднів на шляху до материнства

Зірка серіалу «Друзі» Кортні Кокс пережила вісім викиднів. Акторка розповідала, що легко вагітніла, але їй було складно виносити дитину.

До та після народження її доньки Коко Райлі артистка пережила кілька втрат. За її словами, одна з них сталася буквально напередодні знімань сцени пологів у серіалі «Друзі», де її колега Дженніфер Еністон грала Рейчел.

Кокс зізнавалася, що в такі моменти особливо складно було виходити на майданчик і веселити глядачів, приховуючи власний біль. Попри пережите, акторка згодом стала мамою доньки Коко.

Кортні Кокс / © Associated Press

Руслана — довгоочікувана вагітність після ЕКЗ і втрата дитини

Переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко багато років мріяла про велику родину. Проте шлях до материнства виявився для неї надзвичайно складним.

Артистка розповідала, що разом із чоловіком Олександром Ксенофонтовим намагалася зачати дитину як природним шляхом, так і за допомогою ЕКЗ. Перша спроба була вдалою, але співачка втратила дитину вже на третьому тижні вагітності.

Руслана припускала, що на її організм могли впливати постійний стрес, виснаження та шалений робочий ритм.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Анна Саліванчук — народження сина без сестри-близнючки

Акторка пережила кілька втрат вагітності. Одну з них вона втратила 2018 року — розвиток плода зупинився на 15-му тижні. Пізніше лікарі встановили, що у дитини не було однієї хромосоми.

Саліванчук також розповідала, що її старший син Гліб мав народитися разом із сестрою-близнючкою. Дівчинка перестала розвиватися на 15-му тижні вагітності. Акторка зізнавалася, що мріяла про двійню, тому ця втрата стала для неї особливо важкою.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Альона Омаргалієва — викидень під час хвороби

2023 року співачка пережила викидень на ранньому терміні. За словами артистки, це була вже третя втрата вагітності. Тоді вона серйозно захворіла та мала високу температуру, однак точної причини викидня не знає. Медичного втручання не знадобилося.

Попри пережите, співачка не втратила бажання знову стати мамою. Разом із чоловіком Тамерланом вона виховує сина Тимура та продовжує мріяти про ще одну дитину.

Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena

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