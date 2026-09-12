Готуємося до пенсії вже зараз: як витиснути максимум, поки не виповнилося 60 років

Пенсія в Україні

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Українці, як правило, починають думати про пенсію ближче до 60 років, у кращому разі після 55-ти. І для багатьох стає розчаруванням невідповідність між пристойним заробітком і невеликим розміром майбутньої пенсії, а ще гірше — недостатній для призначення пенсії трудовий стаж, хоча кандидат у пенсіонери працював усе життя.

Коли насправді треба цікавитись цими питаннями, на що варто звернути увагу в першу чергу, що можна виправити за 4–5 років до пенсії, а що вже пізно, читайте у нашому пенсійному гайді.

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Робота, зарплата, стаж

Аби розуміти, на яку пенсію можна сподіватися у старості, потрібно знати дві речі.

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Перша: Пенсія розраховується за формулою, яка закріплена у статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування«.

Пенсія = Середня зарплата по Україні х індивідуальний коефіцієнт заробітку х страховий стаж або скорочено П=Сз х Кз х Кс

Сз — усереднена офіційна зарплата в Україні, з якої роботодавцем або підприємцем (ФОП) було сплачено до Пенсійного фонду України (ПФУ) єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зарплата береться Пенсфондом за три календарні роки, що передують року виходу на пенсію. Її офіційно вираховує та публікує ПФУ на основі звітів про сплату ЄСВ по всій країні. Вплинути на цей показник окрема людина не може, він єдиний для всіх, хто виходить на пенсію в конкретному році.

Кз — Це найважливіший показник, який показує, у скільки разів ваша офіційна зарплата була вищою (нижчою, дорівнювала) за середню по країні. Чим він більший, тим більшою буде пенсія. Як розраховується: комп’ютер ПФУ бере кожен місяць вашої роботи, починаючи з 1 липня 2000 року і до дня виходу на пенсію. Вплинути на цей показник можна: його збільшує офіційна зарплата, з якої сплачено ЄСВ, а також будь які додаткові легальні заробітки (робота на 1,5 ставки, за сумісництвом, по трудовому договору) з яких сплачено ЄСВ.

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Важливі нюанси:

– У формулу розрахунку пенсії зараховуються всі офіційні доходи, з яких сплачено (ЄСВ). Немає значення, чи це основне місце роботи, чи робота за сумісництвом, чи доходи фізичної особи-підприємця.



– ЄСВ сплачується з суми, не вищої за 15 мінімальних зарплат (на 2026 рік це близько 130 тис. грн). Усе, що понад цієї суми, ЄСВ не обкладається, в розрахунок Кз не йде і його розмір не збільшує. Тобто максимальний Кз може бути у межах 7,5-8,2.

– Оскільки максимальна пенсія за віком в Україні обмежена десятьма мінімальними і дорівнює наразі 25950 грн, для отримання максимальної пенсії досить Кз на рівні 6.

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Але для великої пенсії бажано, щоб Кз протягом усього періоду праці був якомога вищим. Не вийде 30 років отримувати зарплату нижчу за середню, або навіть середню (Кз=1), а потім п’ять років перед пенсією заробляти більше і сподіватися, що пенсія буде величезною. Таке можливо, якщо середня зарплата в останні 5 років перед пенсією збільшується у 4–5 разів, та й тоді минуле тягнутиме суму вниз. Якщо ж заробітки зростуть навіть удвічі, результат буде набагато скромнішим.

Приклад 1: Людина 35 років (420 місяців) отримувала середню зарплату по Україні (28169 грн), відповідно її Кз=1. При середній зарплаті для обрахунку пенсії у 17482,81 грн її пенсія буде: П = 17482,81×1×0,35 = 6119 грн

Приклад 2: В останні п’ять років (60 місяців) перед пенсією її зарплата зросла у 4,6 раза до 130 тис. грн (максимальна сума, з якої сплачується ЄСВ). Тоді Кз за ці 5 років становитиме 4,61, але загальний Кз за всі 35 років підніметься лише до 1,516. Пенсія дорівнюватиме: П = 17482,81×1,52×0,35 = 9276 грн

Приклад 3: В останні п’ять років перед пенсією зарплата зросла удвічі, до 56338 грн. У цьому випадку загальний Кз збільшиться з 1 до 1,14, а пенсія — з 6119 до 6976 грн.

Кс — Кожен повний рік офіційного стажу дає 1% (або 0,01 у формулі) від розрахованої зарплати. Його можна збільшити, якщо офіційно працювати після 60 років або без перерви з 16 до 60 років. В останньому випадку Кс = 0,44. Для виходу на пенсію у 60 років наразі досить мати Кс = 0,33 (33 роки стажу). У 2027 році мінімальний Кс буде 0,34, у 2028-му — 0,35 (35 років стажу) і стоп.

Друга: з 1 липня 2000 року в Україні працює система персоніфікованого обліку працівників (СПО).

Це електронна база даних ПФУ, де на кожного українця заведено індивідуальну «особову справу». Держава зобов’язала роботодавців подавати помісячні електронні звіти про кожного працівника: скільки днів він відпрацював, яку отримав зарплату. Кожний відпрацьований день зараховувався у трудовий стаж незалежно від розміру зарплати.

З 1 січня 2004 року правила змінилися. Трудовий стаж став страховим і справа не в термінології. Для того, щоб місяць роботи зарахували до стажу як повний, сума сплаченого роботодавцем внеску у ПФУ має бути не меншою за встановлений державою мінімум (зараз це 22% від мінзарплати або 1902,34 грн). Робота на 0,25 або 0,5 ставки з 2004 року зараховується в стаж пропорційно (як 7 або 15 днів), якщо роботодавець не зробив добровільну доплату до мінімального внеску.

Трудовий стаж до 1 січня 2000 року і нині обраховується по записах у трудовій книжці, а розмір зарплати визначається за довідками, наданими бухгалтерією підприємства.

Висновок: Є внесок — є стаж, нема внеску — нема стажу

Тобто якщо працівник повністю отримував зарплату «в конверті» — його робота у стаж для пенсії не враховується. Якщо зарплата частково була офіційною — лише її розмір впливатиме на Кз. Часто роботодавці оформляють працівників на мінімальну офіційну або трохи вищу зарплату, платять з неї мінімальний ЄСВ, а решту дають у конверті. У цьому випадку індивідуальний коефіцієнт буде низьким — 0,3–0,4, а майбутня пенсія — мінімальною.

Приклади розрахунку пенсії станом на вересень 2026 року. За даними ПФУ, середня зарплата для розрахунку пенсії у 2026 році дорівнює 17482 грн 87 коп.

Кз=2 (зарплата удвічі вища за середню), Кс=0,33 (є 33 роки страхового стажу). Пенсія: 17482,87×2×0,33 = 11538,69 грн Кз=0,5 (зарплата удвічі нижча за середню), Кс=0,44 (є 44 роки страхового стажу) Пенсія: 17482,87×0,5×0,44 = 3846,23 грн

Тобто низька зарплата фактично «помножила на нуль» весь 44-річний стаж роботи, пенсія лише на 1251 грн вища за мінімальну.

Як самостійно підрахувати майбутню пенсію?

Зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУза допомогою додатку «Дія», кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у Приватбанку, Ощадбанку, податковій службі), нарешті за допомогою БанкID за номером банківської картки. У кабінеті потрібно звернути увагу на розділи «Мій страховий стаж» (тут комп’ютер покаже точну кількість років і місяців, які держава офіційно зарахувала). «Електронна трудова книжка» та «форма ОК-5» (тут можна помісячно побачити свою офіційну зарплату, починаючи з 2000 року, та оцінити свій поточний індивідуальний коефіцієнт заробітку Кз). Але 100% достовірну інформацію дасть візит у офіс ПФУ.

Яка пенсія може бути у ФОП?

Стратегія «платити мінімальний ЄСВ, щоб у підсумку мати необхідний страховий стаж і гарантовану мінімальну пенсію, а решту інвестувати самостійно» є фінансово виправданою для українського підприємця. Опускаючи детальні підрахунки, зазначимо: аби мати у 60 років особистий Кз=2 і відповідно, пенсію у 11538 грн (станом на вересень 2026 року), потрібно щомісячно платити у ПФУ не мінімальний ЄСВ у 1902 грн, а 12400 грн, у 6,5 разів більше.

Член Економічного дискусійного клубу заслужений економіст України Олег Пендзин вважає за краще вкладати щомісячно «зайві» 10500 грн у фінансові інструменти: облігації державної внутрішньої позики, депозити. За його підрахунками, якщо 45-річний підприємець наразі почне стільки інвестувати щомісячно, то за 15 років, тобто у 60 років, він може накопичити на гривневому депозиті під 11–13% річних 3,5–4 млн грн. Цих коштів вистачить (у сьогоднішніх цифрах) на те, щоб після 60-ти років протягом 25–28 років мати щомісячно додатково до мінімальної ще «пенсію» у 11538 грн.

Топ-5 класичних помилок у трудових книжках

Ідеальний час, щоб зайнятися майбутньою пенсією — 54–56 років. Є 4–6 років, щоб провести аудит документів і виправити помилки, які коштуватимуть років втраченого стажу. Це найактуальніше для періоду до 2000 року, бо ПФУ оцінює стаж роботи у минулому столітті виключно за паперовою трудовою книжкою. Найбільше можуть постраждати працівники 1966–1970 років народження, які почали працювати у 1984-1988 роках і могли заробити до 2000 року третину і більше трудового стажу (12–16 років). Його втрата може не лише зменшити пенсію до мінімальної, а й відкласти її оформлення на 3–5 років.

Нагадаємо: в Україні триває цифровізація трудових книжок. За даними ПФУ, оцифровано близько 13 млн примірників, це оціночно 90% усіх трудових книжок. Цифровізація продовжується без часових обмежень. Ми зібрали ТОП-5 класичних помилок і неточностей у записах.

Нечіткі печатки про прийом на роботу, переведення, звільнення — період роботи анулюють.

Виправлення від руки. Закреслені дати чи виправлені номери наказів без напису «Виправленому вірити» та мокрої печатки кадровика анулюють весь запис.

Вирішення обох проблем: Якщо підприємство працює (навіть змінило назву чи власника), треба звернутися до його відділу кадрів (або HR-служби, як його тепер частіше називають у приватному бізнесі) за паперовою довідкою про підтвердження стажу. Якщо ліквідоване — надіслати запит до державного архіву міста чи області, куди підприємство мало здати свої документи на зберігання.

Посади поза «Класифікатором професій». Наприклад запис у трудовій книжці «різноробочий» замість «підсобний робітник» «майстер цеху» замість «майстер виробничої дільниці», «журналіст» замість «кореспондент» або «редактор». Якщо підприємство ліквідоване й довідку взяти ніде, такі помилки кадровиків доводиться оскаржувати в суді.

Підприємство в окупації або знищене, архіви згоріли. Закон дозволяє підтвердити стаж через свідків — потрібно привести двох колишніх колег із вже оцифрованими трудовими книжками.

Зміна прізвища: Якщо, наприклад, жінка у шлюбі взяла прізвище чоловіка, а на першій сторінці трудової книжки кадровик не зробив запис про зміну прізвища або не завірив його печаткою, стаж до заміжжя «зависне». Вирішення: Надати оригінал свідоцтва про шлюб або витяг із органу РАЦС.

Пенсійні лайфхаки

Законодавство передбачає інструменти, якими обов’язково треба скористатися в передпенсійному віці: 54–56 років і старше.

– Керування заробітком. Маючи попереду 5–6 років до виходу на пенсію за віком (у 60 років), можна скоригувати легальні доходи. А саме: знайти більш високоплачувану роботу, працювати за сумісництвом, добровільно щомісячно сплачувати певну суму до ПФУ.

– Виключення частини стажу. Система автоматично відсікає найгірші періоди, щоб вони не тягнули коефіцієнт зарплати (Кз) вниз. Роз’яснення ПФУ наводять такий алгоритм:

спочатку комп’ютер бере стаж, вираховує від нього 10% і видаляє один безперервний (найгірший за заробітками) блок місяців (наприклад, кризу 2008–2010 років);

потім додається весь «ковідний» період (з березня 2020 року до 31 грудня 2023 року), плюс воєнний стан (з 24 лютого 2022 року плюс 3 місяці після його скасування). Головні переваги: На відміну від перших 10%, які мають іти тільки підряд, місяці війни та карантину можна виключати вибірково. Загальний страховий стаж за ці роки повністю зберігається для розрахунку пенсії. Ця «чистка» працює лише в один бік: на користь пенсіонера. Якщо під час карантину чи воєнного стану він, навпаки, мав високі офіційні доходи, ніхто силоміць їх не викидатиме.

–Якщо стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років, є час його докупити. Розрахунки показують, що купівля стажу за минулий період вигідна, коли не вистачає максимум одного року. Можна купувати і стаж наперед, якщо людина не може знайти роботу. Ціна питання від 1902,34 грн за місяць стажу, це вдвічі дешевше, ніж купувати стаж за минулі періоди. Договір підписується з Державною податковою службою або в електронній формі через додаток "Дія" чи вебпортал електронних послуг ПФУ.

Висновки

Для великої пенсії потрібно, щоб зарплата була у рази вищою за середню по країні протягом усього періоду праці, а не лише в останні кілька років перед пенсією. Справді, зростання зарплати незадовго до призначення пенсії допоможе її збільшити. Якщо зарплата працівника в останні 5 років перед пенсією збільшиться у 4–5 разів, результат виявиться помітним, та й тоді минуле тягнутиме суму вниз. Якщо ж заробітки зростуть навіть удвічі, результат буде набагато скромнішим.

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